«Приспустила маску, чтобы попить воды»

Как Роспотребнадзор наказывал кассиров и врачей за нарушения санитарного режима.

Вместе с новой волной коронавируса и режимом нерабочих дней в РФ начались санитарные проверки организаций. Роспотребнадзор нашел нарушения в 17 магазинах сети «Дикси» в Москве — больше чем в половине проверенных точек. Салону оптики «Айкрафт», салонам мобильной связи «Билайн» и «Мегафон» также грозят штрафы от 300 тысяч до 1 млн рублей. «Трансперенси Интернешнл — Россия» (Минюст считает организацию иностранным агентом) изучила судебные дела о нарушении санитарного режима за прошлый год и выяснила, какие обвинения были самыми частыми, кого наказали сильнее всего и кто на самом деле виноват в нарушениях противоэпидемиологических норм.

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Минюст включил Центр «Трансперенси Интернешнл – Р» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В апреле-декабре 2020 года российские суды рассмотрели более 10 тысяч дел, связанных с нарушением санитарных правил в период угрозы распространения коронавирусной инфекции (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). Большая часть дел — около 8 тысяч — была заведена на физических лиц и не вошла в нашу выборку. Нас интересовали 1467 решений в отношении юридических лиц, должностных лиц и персонала, который был привлечен к ответственности за нарушения на рабочем месте.

Основанием для обвинения чаще всего было неиспользование/неправильное использование СИЗов, несоблюдение санитарных правил (периодичность уборки, ведение журнала термометрии работников и т.д.).

Самыми распространенными нарушениями стали:

отсутствие антисептиков, термометров, разметок для соблюдения социальной дистанции — не менее 925 дел;

отсутствие СИЗов — не менее 794 дел, причем из них за отсутствие масок — не менее 792 дел.

В топ-3 регионов, где суды применяли эту норму, вошли Кемеровская область (141 решение), Краснодарский край (118 решений) и Пермский край (84 решения). Сезонно же пик процессов пришелся на середину лета и начало осени.

КАК МЫ СЧИТАЛИ60 суток за Моргенштерна

Большая часть (69%) открытых дел касались бизнеса. В роли обвиняемых выступали магазины, рестораны, развлекательные и досуговые организации, а также производственные предприятия. По количеству дел, заведенных на одну компанию, лидируют сетевые гиганты — АО «Агроторг» и АО «Тандер». Первое принадлежит X5 Retail Group и владеет такими магазинами, как «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». На «Пятерочку» было заведено 50 дел, на «Магнит» — 49 дел. В целом на магазины было заведено 505 дел.

В трех случаях на одну организацию было заведено сразу два дела за одно и то же нарушение. В качестве ответчика в одном деле указывается глава организации, в другом — юридическое лицо, а статьи обвинения идентичны. «Это объясняется аппетитом проверяющего. Им хочется набрать побольше штрафов, вот и набирают. К сожалению, закон позволяет это делать», — говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

Штрафы для бизнеса применялись наиболее часто (763 раза), а административное приостановление деятельности (АПД) — почти в 4 раза реже (196 раз). Максимальная примененная мера АПД в нашей выборке составляет 90 суток. Ресторан VinoGrad в Краснодарском крае, принадлежащий ООО «Цереус», получил суровое наказание в виде АПД на 60 суток. В ресторане проводился концерт известного музыканта Моргенштерна, о чем написано в постановлении суда:

«Не приостановлено проведение культурных мероприятий (концертов), не прекращен допуск посетителей, фактически проводятся мероприятия с массовым пребыванием людей (концерт музыканта «Моргенштерн»)».

ФНС отправляла в банки решения о приостановлении операций по счетам заведения. Несмотря на строгость принятых мер, ресторан продолжает свою работу.

В 340 случаях нарушения касались внутреннего обустройства — например, средства для уборки стояли не на положенном месте. В 92 случаях были обнаружены обстоятельства, создающие опасность для сотрудников и посетителей: в частности, отсутствие контроля температуры у работников или нарушение правил дистанцирования. 320 дел было заведено за неправильное ношение или отсутствие средств индивидуальной защиты, почти все из которых касались конкретно масок.

Были случаи, когда сотрудник приспустил маску, это фиксировали и наказывали, говорит Миронов.

«24 часа в сутки невозможно находиться в маске, есть моменты, когда ее нужно снять, чтобы поговорить или поесть.

Поэтому очень часто было такое, что нарушение было надуманное, проверяющие цеплялись».

Например, вот случай двух продавцов-кассиров магазина из нашей выборки:

«В судебном заседании Гунькина О.И. суду пояснила, что [дата обезличена] находилась на рабочем месте в маске. Маску приспустила, чтобы попить воды. В этот момент в отдел ворвались сотрудники Роспотребнадзора, которые стали составлять протокол об административном правонарушении. Считает, что ее действиями не был причинен ущерб, никто от этого не пострадал».

Районный суд признал женщин виновными, вынес меру наказания в виде предупреждения. Роспотребнадзор подал на апелляцию с целью ужесточить наказание. Областной суд признал, что прошлое решение суда незаконно ввиду «нарушения процессуальных требований», и вернул его обратно на повторное рассмотрение. Районный суд снова признал женщин виновными, но уже назначил им денежные штрафы, 7,5 тысячи рублей для каждой.

Всего 164 дела в нашей выборке заведены на персонал, работающий в частных организациях. Под персоналом имеются в виду уборщики, продавцы-консультанты, кассиры, то есть работники нижнего звена. Сотрудники подвергались санкциям в виде штрафов за нарушения, которые они совершали на рабочем месте. При этом, согласно статье 2.4 КоАП РФ, административной ответственности в организации подлежит должностное лицо (работодатель или высший менеджмент).

Ковид на больничном

Ограничения из-за пандемии отразились и на работе социальных учреждений. Особенно больниц, которые оказались на передовой борьбы с вирусом. В 2020 году как минимум в 194 больницах произошли вспышки COVID-19.

Перегруженность больниц, нехватка медперсонала, средств индивидуальной защиты и финансирования, а также другие недостатки в системе здравоохранения усложняли медикам условия работы. К этим факторам добавились проверки и санкции за нарушение антиковидных норм.

Анализ приговоров, вынесенных юридическим и должностным лицам, показал, что ответчиками почти каждого пятого дела (18,5% из 1467 дел) были больницы или медработники. Всего с апреля по декабрь 2020 года суды оштрафовали 118 медучреждений и 150 медработников на сумму в 14 млн рублей.

Абсолютным лидером по количеству административных дел в отношении врачей и больниц стал Забайкальский край, где за исследованный период зарегистрировано 43 административных дела в системе ГАС «Правосудие», что составляет 16% от общего числа проанализированных дел. Следом идут город Санкт-Петербург (16 дел), Ленинградская область (15 дел) и Республика Башкортостан (15 дел).

Медицинские учреждения штрафовали за несвоевременное сообщение о выявленных случаях заражения коронавирусом, несоответствующую дезинфекцию, а также отсутствие средств индивидуальной защиты и записей о термометрии.

Кардиологическое отделение Сердобской межрайонной больницы им. А.И. Настина, куда обычно госпитализируют по экстренным показателям, было закрыто на 30 суток из-за вспышки. По словам врача-эпидемиолога больницы Алексея Шелимовца, причиной массового заражения стали трудности с выявлением вируса у пациентов, так как

первое время подтвердить или опровергнуть наличие вируса у пациентов больницы было невозможно.

«Нельзя было приостановить госпитализацию, так как кардиологические проблемы зачастую возникают остро и требуют немедленной госпитализации. А установить на глаз, а иногда и лабораторными методами, что пациент поступает в инкубационный период и у него есть коронавирусная инфекция, невозможно», — говорит Шелимовец.

В Кемеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов в августе 2020 года зафиксировали очаг коронавируса, были госпитализированы десять человек, в том числе одна медсестра. Контактировавшие 105 человек находились под наблюдением медиков. Суд приостановил деятельность дома-интерната на семь суток. Замдиректора учреждения Савелий Сабардаков в 2020 году исполнял обязанности директора во время введения ограничений. По его словам, всего в результате вспышки заразились 57 человек, в том числе 4 сотрудника.

«Чтобы остановить распространение вируса, один из трех корпусов отвели для приемно-карантинного отделения, а в санатории Борисовском изолировали 100 человек», — рассказал Сабардаков. После отмены ограничительных мер, которые действовали в апреле 2020 года, интернат работал в обычном режиме и был открыт для всех получателей соцуслуг.

Среди оштрафованных больниц оказалась и Усть-Кутская районная больница в Иркутской области. Ее оштрафовали два раза на 200 тысяч рублей за отсутствие ежедневного медицинского наблюдении за лицами, контактными с подтвержденным случаем COVID-19, а также неправильную дезинфекцию в палатах. Но, по словам заместителя главного бухгалтера Марины Башун, по нарушениям, связанным с коронавирусной инфекцией, больница выплатила более 1 млн рублей.

«Я не могу назвать точную сумму, но это больше 1 млн рублей. На сегодня все штрафы оплачены. Все они были выписаны на юрлицо учреждения», — рассказала Марина Башун.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

По словам председателя Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрея Коновала, проблема гораздо шире, чем просто нехватка СИЗов на рынке.

«До пандемии финансирование медучреждений в РФ составляло примерно 3% ВВП. В 2020 году объем вырос до 4% ВВП. Но по опыту других стран нормальный уровень — это 7‒8% ВВП», — отмечает Коновал.

Штрафы коснулись не только больниц. Роспотребнадзор выписывал их и главврачам, и их заместителям, и даже простым медработникам, которые не занимали административных должностей, в том числе санитаркам и медсестрам. Всего было оштрафовано 93 руководителя медицинских учреждений и 57 человек из персонала больниц.

Помимо штрафов больницы могли получить другие виды административного наказания. Например, в 13 случаях суды вынесли медучреждениям предупреждения, а в 17 — приостановили деятельность всей организации или соответствующих отделений в больницах.

По мнению эпидемиолога Шелимовца, Роспотребнадзор в первое время следовал подходу, когда за случаи внутрибольничной вспышки обязательно должны были быть виновные, которые понесли бы наказание. «Но нельзя наказывать за то, что в принципе непредотвратимо силами медперсонала», — добавляет врач.

Владислав Шатилов, Владислава Морозова, Назигуль Жусупова

При участии: Виктории Ермаковой, Марии Крепак, Дарьи Егоровой, Даниила Корнева, Алексея Мачихина, Ульяны Калининой

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