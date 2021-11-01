Терапевты указали на риски для вегетарианцев и веганов из-за COVID-19

Вегетарианцы и веганы из-за отказа от продуктов животного происхождения могут не получить хорошего иммунного ответа на прививку от коронавируса, сообщили врачи-терапевты.

Врач-терапевт Тимур Асанов указал, что прививка делается для «выработки антител». При исключении продуктов животного происхождения организм лишается «важного источника витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в организм только с пищей», передает РИА «Новости».

Асанов отметил, что без «регулярного потребления полноценных белковых веществ начинается разрушение собственных клеток и нарушение функций органов», что «может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку». Он подчеркнул, что нужно помогать своему организму формировать иммунитет. Это подразумевает полноценное питание, сбалансированный сон и отдых, отсутствие стрессов.

С ним согласилась врач-терапевт Мария Владимирова, подчеркнув, что «чем дольше человек увлекается вегетарианством, тем слабее у него иммунитет». «Конечно, это может принести в его жизнь хронические болезни», – сказал она. Владимирова заявила: «Не думаю, что питание вегетарианцев положительно скажется на выработку хорошего иммунного ответа на прививку».

1 ноября отмечается Всемирный день вегана. Веганы употребляют в пищу только растительные продукты. Напомним, врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша заявила, что для повышения иммунитета во время распространения коронавируса в РФ рекомендуется употреблять в пищу рыбу, яйца и мясо птицы, поскольку эти продукты помогут насытить организм белками, из которых создаются антитела.