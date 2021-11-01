Байден призвал Россию наращивать нефтедобычу

Россия и Саудовская Аравия не должны отказываться наращивать нефтедобычу, сообщил президент США Джо Байден.

По словам Байдена, «идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, чтобы добраться до работы и назад, неправильная», передает РИА «Новости».

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила NBC, что цены на бензин в стране растут из-за положения на мировых рынках, которое в основном контролируется «картелем» ОПЕК. «ОПЕК контролирует более 50% запасов и более 90% резервов», – сказала она. В связи с этим Грэнхолм предложила спросить о росте цен на бензин в США страны ОПЕК, поскольку «картель больше может сказать о том, что происходит».

Грэнхолм заявила, что топливная индустрия не может мгновенно выйти из вызванного коронавирусом кризиса. Ситуация доказывает, что США должны диверсифицировать поставки, сказала она. По ее словам, прогнозы предсказывают снижение на бензин в США к началу декабря. «Посмотрим, произойдет ли это на самом деле», – сообщила министр.

Напомним, США и Япония испугались прогноза президента РФ Владимира Путина о росте цен на нефть. 13 октября Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. После этого в администрации Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен. В октябре бензин в США подорожал до рекордного за семь лет уровня.