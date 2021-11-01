 

Мнение: Редкий случай

01.11.2021, 4:14, Разное
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А вот это, как ни странно – реально хорошо. Уж на что я не люблю ТНТ и Камеди – но здесь прошли по самой грани пошлости… и почти не скатились. Практически – по канату! Один неверный шаг, даже наклон в сторону – и стошнит. Не их, понятно – нас.

Но – каким-то чудом удержались. Обычно ни один из стендаперов так не может: слева – скука, справа – порнография, падают, еще только ступив, или туда, или сюда.

В конце, правда, становится ясно, что всё заранее отрепетировано, в том числе и с виновницей торжества – это малость портит впечатление. Но все равно – отлично!

Источник: Размышления вольного социолога



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