Мнение: Граждане-эфиопы. Отечество в опасности!

Что-то дела у нобелевского лауреата из Аддис-Абебы совсем не задались.

Под ударами армии Тыграя оборона армии Эфиопии на севере страны рушится. Если за Дессие еще идут бои (НФОТ контролирует лишь северную часть города, причем занятый тыграйцами университет был разрушен в результате боев и авиаударов), то к востоку от Дессие обороны то ли не было совсем, то ли она схлопнулось, в результате чего войска Тыграя прорвались к важному перекрестку дорог в городе Комбуча, в результате чего две дивизии армии Эфиопии обороняющиеся в районе Дессие оказались перед угрозой окружения, если тыграйцы завершат аналогичный обходной маневр к западу от Дессие и перережут вторую дорогу к городу, по которой еще можно снабжать войска. Если у них получится, то впереди эфиопскую армию ждет Дессийский котел, в котором НФОТ может еще нагрести несколько тысяч пленных.



Подтверждающее фото из Комбучи.



Войска Освободительной Армии Оромо контролируют существенные территории к северо-западу и западу от столицы.

Премьер-министр Эфиопии после этих событий призвал граждан отложить мирные дела, вступать в ополчение и защитить страну от нашествия Тыграя.

Иронично, но именно Эфиопия напала на Тыграй, решив, что задавить НФОТ будет проще, чем договориться с ним. Результат прямо скажем Эфиопию не обрадовал. Тыграй не только разгромил Эфиопию на своей территории, но теперь ведет войну с решительными целями, пытаясь добиться свержения текущего правительства страны. И нельзя исключать, что это у Тыграя может получиться. В основном по причине несостоятельности армии Эфиопии, которая на бумаге может и выглядит достаточно многочисленной и технически оснащенной, но при первых же серьёзных проблемах она начинает просто рассыпаться.

Серьезные конкуренты тем бедолагам, которых хуситы по пустыням гоняют.

Википедия сообщает, что на 2020-й год у Эфиопии под ружьем было 138 000 человек и что это одним из самых больших и эффективных вооруженных сил в регионе.

Происходящее сейчас на севере Эфиопии лишний раз показывает "ценность" Википедии как источника.



Эфиопские солдаты убитые в боях за Дессие.



Намиротворил на все 100.

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