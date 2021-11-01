Мнение: О тройной катастрофе России – и ковид не при чём!

Приходится снова и снова – повторять, повторять, повторять…

До тех пор, пока и последнему жирафу не станет понятно. То, что происходит в России сейчас, в наши дни – это самая настоящая #катастрофа. По масштабам сопоставимая с кризисом 1990-х.

Более того, это тройная катастрофа. И модный ковид здесь не при чём.

Для начала просто цитата. Убойная. Убийственная…

«Основной причиной низкой продолжительности жизни в России является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в России почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% — это мужская часть населения». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

То есть, треть умерших в России не доживают и до 65-ти! Более того, четверть умерших – это совсем не старые ещё мужики. Кормильцы и опоры.

Уже приводил эту картинку, но тоже не грех и повторить. Хуже всех в Европе обстоят дела у России – процветающей и встающей с колен.

Российские мужчины в среднем едва-едва доживают до 65 лет с несколькими месяцами. А очень многие не дотягивают и до этого возраста.

Пенсионный фонд России, конечно, доволен: какая «экономия» выходит! Но с точки зрения демографии, социологии, семьи – это катастрофа, которая миллионы женщин обрекает на вдовство и позднее одиночество. Вообще, российский разрыв между средней продолжительностью мужской и женской жизни – один из самых огромных в мире. 12-13 лет. И он не меняется минимум с 1990-х, когда молодые мужчины гибли в криминальных разборках, погибали в Чечне, просто загибались от безработицы и стрессов.

Сейчас прошли те времена, говорите? Но мужчины как умирали на 12-13 лет раньше женщин, так и продолжают умирать. Да, прекращение вооружённых конфликтов чисто статистически увеличило среднюю продолжительность их жизни. Но высоченная мужская смертность в трудоспособном возрасте никуда не делась. Только приняла иные формы.

Нет, это не водка виновата. За последние 15 лет объём потребления спиртных напитков на душу взрослого населения упал в России почти в 1,8 раза, причём в эту статистику входит и нелегальный алкоголь. Более того, профиль потребления сместился в сторону более лёгких напитков. В 1995 году водка у нас составляла 81,4% от общего объёма проданного алкоголя в пересчёте на чистый спирт. А в 2018-м — лишь 36,4%. Зато доля вина выросла с 5,8% до 20,3%, пива — с 12,8% до 43,3%. Помимо прочего, это говорит о том, что женщины и молодёжь стали пить чуть больше, а взрослые мужчины, соответственно, чуть меньше.

Но если не водка, то кто?

По словам той же Татьяны Голиковой, более половины (55%) смертей вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть, мрут российские мужики в нестаром ещё возрасте от инфарктов да инсультов! От тех болезней, которые на Западе уже давно научились вовремя распознавать и успешно лечить просто таблетками.

Это, конечно, следствие другой катастрофы – в медицине, наглухо оптимизированной бюджетными экономами. Особенно в её первичном звене. Можно говорить о том, что сейчас у нас высокотехнологичной мед помощи в разы больше, чем в СССР, стенты и шунты ставят как рутинные операции. Но главное ведь до этого не доводить. А как раз с профилактикой – не очень, мягко говоря. Массовые диспансеризации почти не проводятся, особенно за пределами крупных городов. До терапевта добраться в обычном ПГТ в средней полосе России – и то не просто. Да что и говорить, даже если в Подмосковье «Скорая помощь» может ехать к пациенту часами!

Ну и первопричина ССЗ, как известно, стрессы и перегрузки. Что для российских мужчин – самое обычное дело. Сам образ их жизни – уже стресс, слишком много они внезапно «должны». На работе, дома, в семье… Должны работать успешно, расти карьерно, обеспечивать жён, воспитывать детей, поддерживать родителей. Должны-должны-должны материально уже по факту рождения с пенисом, а не с вагиной!

А что у нас на другой стороне баланса? Правда такова, что средний российский мужчина, отучившись в школе и окончив институт, уже чисто статистически может рассчитывать разве что на среднюю российскую зарплату в 50-55 тыс. руб. в месяц до налогов. Притом что половина представителей сильного пола вынуждены довольствоваться и 32-35 тыс. руб. (медианная зарплата в РФ). Это примерно уровень прожиточного минимума, если считать его не по-росстатовски – как грань физического выживания, – а в соответствии с принятым в мире стандартом обеспечения физиологических, бытовых, жилищных, культурных и прочих благ, пусть и в минимальном объёме. На себя кое-как хватает, на семью, детей – уже нет.

Да, у женщин зарплатная ситуация ничуть не лучше, а то и хуже. Но от них коллективное бессознательное и не требует «содержать семью». Ребёнка себе родила, борщ варит – всё, уже состоялась как женщина. А если при этом ещё и работу работает – вообще мать-героиня!

И… жена неудачника, который своей «ничтожной» зарплатой не может обеспечить её возвышенных духовных и материальных потребностей. Сама она, допустим, тоже не может, но ведь и не должна. Мужчина – должен. Вот просто должен и не отдаёт, гад этакий. Даже «натурой» – справедливым, на женский взгляд, распределением домашних обязанностей – не отдаёт. Сплошь и рядом на мужей эти жалобы жён: как она, бедняжка, тянет вторую смену по дому… Вчерашний суп в микроволновке подогрела, пельмени в воду засыпала, посуду в посудомойку загрузила, бельё из стиралки вынула, уроки даже у ребёнка проверила! Так устала, так устала, что сил еле-еле хватает «Дом-2» по телеку смотреть, а ещё, о ужас!, маникюр на пальчиках надо бы восстановить.

Ну как тут мужика не упрекнуть, что шубу не купил, в Париж не свозил, айфон и тот уже устарел, а кредит за него так и не выплачен. При этом деликатно забывается, откуда взялись в семье деньги на все эти девайсы, и как мужчина притаскивал все эти сумки с картошкой-пельменями из магазина. Деликатно забывается, что и от готовки, и от постирушек, и от прочих женских хлопот на мужика приходится едва треть, а то и того меньше, остальное – это ровно то, что потребляет сама женщина и её же ребёнок.

В общем, попрёки, попрёки, попрёки. Вот и не выдерживают мужские сердца постоянного стресса…

Может, их всё-таки поберечь как-нибудь, а? Может не надо хотя бы здесь России устраивать рукотворную катастрофу?

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