 

…с QR-кодом — человек!

01.11.2021, 3:26, Разное
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Петербурженка Ольга Н. с 30 октября окажется безработной — ей не получить QR-код, а без него она, как индивидуальный предприниматель, не может водить экскурсии по городу.

Ольга — одна из сотен, а возможно, и тысяч тех, кого называют «неофициально переболевшими» — люди болели точно ковидом, у них на руках есть результаты ПЦР-тестов, сделанных в частных лабораториях, но доктора до них либо не дошли, либо сами больные отлежались дома. Ольга заболела на даче, в поселке Комарово под Петербургом, положительный ПЦР-тест пришел 3 июля. Болезнь протекала сравнительно легко, и Ольга решила не вызывать врача — тогда бушевала третья волна, и ей не хотелось «нагружать собой медицину».

Теперь, когда Петербург накрыло четвертой волной ковида и власти ввели QR-коды для переболевших и вакцинированных, такие «неофициально переболевшие» оказались в непонятной ситуации. С одной стороны — еще не прошло положенных полгода после болезни, и прививаться рано, с другой — нет возможности получить необходимый код. Хотя в рассылке Комитета по информатизации и связи Петербурга сказано: «Если человек получил положительный ПЦР-тест на коронавирус, но потом не пошел в поликлинику, то с этим тестом уже после выздоровления можно прийти в медицинское учреждение и оформить документы.

Медицинские работники внесут данные пациента в базу, и это позволит сформировать на «Госуслугах» QR-код, подтверждающий факт перенесенного заболевания. Сами QR-коды в поликлиниках не выдают, если у гражданина нет подтвержденной записи на портале «Госуслуг», то ему для получения QR-кода нужно завести аккаунт».

На «Госуслугах» Ольга зарегистрирована, но как оформить документы? Она обратилась в поликлинику по месту жительства — на Васильевском острове. Ее вежливо выслушали и… отказали. В поликлинике понятия не имеют, на основании чего они должны вносить данные Ольги в регистр переболевших — как ей присвоить эпидномер задним числом, а без этого номера в регистр не внесешь. Поликлиника запросила разъяснений в Комитете по здравоохранению. Комитет пообещал подготовить соответствующее письмо, но так и не подготовил. «Это была наша добрая воля — обеспечить эту категорию населения QR-кодами, на федеральном уровне этот вопрос не урегулирован», — сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению. Ольге же остается ждать, пока истечет полгода с момента выздоровления, привиться и получить код. Но жить-то на что?

Галина Артеменко, «Новая в Петербурге»

Источник: Новая газета



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