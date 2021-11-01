 

В Сочи оштрафовали разъезжавшего на диване водителя

01.11.2021, 3:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАдминистративный протокол за отсутствие ремней безопасности был составлен в отношении водителя, который ездил на диване по сочинским автотрассам, информирует пресс-служба ГИБДД по городу Сочи.

«В отношении водителя был составлен административный материал по ст. 12.6 КоАП РФ «Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах», – приводит сообщение РИА «Новости».

 

Сообщается, что на место происшествия с диваном была вызвана оперативно-следственная группа, однако идентифицировать двигатель составных частей было невозможно, поэтому автодиван был снова изъят у владельца и помещен на стоянку.

В сочинском ГИБДД сообщили, что сейчас принимается решение по дальнейшим действиям в отношении транспортного средства.

Ранее казанского блогера оштрафовали за катание по затопленной площади Тысячелетия у стен Кремля на сапборде.



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