Срок моратория на импорт электроэнергии из РФ истек на Украине

В понедельник на Украине завершается срок действия моратория, введенного властями страны на импорт электроэнергии из Белоруссии и России, сообщают информационные агентства.

Запрет действовал в течение сентября, затем он был продлен на октябрь, передает РИА «Новости».

Напомним, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. В конце октября Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии. Позднее Украинские компании выкупили предложенную Россией электроэнергию.