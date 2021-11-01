 

Срок моратория на импорт электроэнергии из РФ истек на Украине

01.11.2021, 3:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ понедельник на Украине завершается срок действия моратория, введенного властями страны на импорт электроэнергии из Белоруссии и России, сообщают информационные агентства.

Запрет действовал в течение сентября, затем он был продлен на октябрь, передает РИА «Новости».

Напомним, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. В конце октября Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии. Позднее Украинские компании выкупили предложенную Россией электроэнергию.



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