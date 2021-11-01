Военный лидер Судана заявил об отличных отношениях с послом России

Главнокомандующий вооруженными силами Судана, военный лидер страны Абдель Фаттах аль-Бурхан приветствовал позицию РФ относительно задержаний чиновников и роспуска органов власти в Судане.

По словам военного лидера, суданцы ценят позицию Москвы, которая выступает за право на самоопределение. Аль-Бурхан считает, что позиции российской стороны «всегда искренни», РФ «смотрит с открытыми глазами». Другие государства, как считает Аль-Бурхан, «смотрят с одного угла и видят только наполовину наполненный стакан».

Он также сообщил, что контакты Судана с российской стороной не прерывались – страны «давно сотрудничают, особенно в военной сфере». Аль-Бурхан сказал, что регулярно встречается с российским послом, у них «отличные отношения», передает РИА «Новости».

Неделю назад военные задержали ряд членов правительства Судана, включая премьера Абдаллу Хамдока. В стране было введено чрезвычайное положение, объявлено о роспуске органов власти. Позднее Хамдок с супругой вернулись в столичную резиденцию.