Мнение: Слушайте меня голыми!

(тонкий рассказ ЖЖ-автора Эдель Вайсса)

А вот – еще одно произведение от не признанного (пока!) автора. Формат в данном случае максимально органичный для жанра моих ЖЖ-рецензий, потому что в кои-то веки рассказ под названием «Декламация» выложен прямо здесь, у нас, в Живом Журнале. Мне кажется, это прекрасно. Чем ЖЖ не платформа для начинающих авторов? ЖЖ ничем не хуже, на мой взгляд, того же сайта для начинающих графоманов Автор.ру – наоборот, ЖЖ лучше! Здесь можно выкладывать рукописи в каком угодно формате, снабжать их иллюстрациями, выделять как угодно заголовки и подзаголовки; еще немаловажный для автора момент – публикации в ЖЖ индексируются всеми поисковиками, тем же Яндексом и даже Гуглом. А публикацию на «Авторе» еще поди найди!

Словом, да – я патриот ЖЖ, считаю ЖЖ лучшей и, по крайней мере, самой свободной соцсетью в России (а возможно, и в мире) – и поэтому приступал к чтению рассказа, можно сказать, заранее давая ему пару очков приязни. Тем более, что был и второй момент: рассказ! То есть не что-то безразмерное, что читать – не перечитать, а наконец-то – миниатюра! «Декламация» и в самом деле невелика, в ней даже нет особого сюжета, по жанру – это такая зарисовка,безделушка; автор явно упирает больше на красоту языка, своих метафор… и, что скрывать, эротизм – который он постарался загрузить в произведение по максимуму.

А учитывая, что герой рассказа, судя по всему, своего рода alter ego автора, причем даже не писатель, а, бери выше – поэт… скорее всего, автор мыслил «Декламацию» как своего рода «стихотворение в прозе». При таком взгляде, кстати, и само название приобретает изысканный двойной «подсвечивающий» смысл: с одной стороны, рассказ действительно «про декламацию» (герои договариваются, что один другому что-то продекламирует), а с другой – он как бы сам и есть «декламация», то есть нечто, рассчитанное на чтение вслух.

Поскольку у меня в ЖЖ уже накоплен опыт –с десяток отзывов на опусы самых разных жанров – этот рассказ от автора с псевдонимом Эдель Вайс (имеется в виду не горный цветок, а немецкий сорт пива), вроде бы явного мужчины, мне больше всего напомнил… женские «любовные романы». (Феномен «женской эротики» я не так давно разбирал на примере эротического триллера «Каменная Мессалина» авторства некой Мириси).

Однако перед любовными романами у этого есть по крайней мере одно несомненное преимущество (с точки зрения мужчины) – он короткий. Сюжет там очень простой и одноходовый: на вечеринке в некоем клубе (невозможно даже угадать страну) герой встречает свою знакомую девушку, та просит почитать ей новые стихи, герой некоторое время ломается, а потом выставляет ей некое – эротическое! – условие, которое девушка с радостью принимает. ВСЁ.

Вообще, поскольку рассказ короткий, да к тому ж находится на том же ресурсе, на каком я это пишу – давайте вы его прямо сейчас и прочитаете (там три страницы), а потом вернемся к обмену впечатлениями. Идите по ссылке, потом возвращайтесь, обогащенные впечатлениями.

(ПАУЗА)

Ну, что скажете? Лично меня мучает одна несуразность: рассказ вроде и так короткий, но почему-то хочется, чтобы он был еще короче. Как ни странно, он кажется РАСТЯНУТЫМ. Причина, по всей видимости, в том, что все-таки авторские «красоты языка» не могут искупить очевидной бедности содержания, а точнее – попросту отсутствия ИСТОРИИ как таковой.

Хотя кому-то, уверен, это вполне может «зайти». Ведь суть подобной прозы – не что-то рассказать, а создать некое настроение, в данном случае –любовного томления и одновременно предвкушения. И, в отличие от сюжета, определенная мысль в рассказе есть, и мысль не очень тривиальная: автор как бы говорит нам (и с ним трудно не согласиться): если вы, бездарные современники, требуете от нас, творцов, читать вам свои, написанные кровью, идущей из самого сердца, произведения – то есть требуете, по сути, открывать вам душу – то не считаете ли вы справедливым, чтобы и вы в ответ тоже что-нибудь открыли из того, что у вас есть – ну хотя бы тело?!

Логично.

Но возможно, чуть более интересно было бы прочитать рассказ наоборот – предположив, что его главной героиней является все ж девушка. Девушка одержима идеей открыть перед молодым человеком, на которого она положила глаз, свое лучшее произведение, коим она по праву считает свое юное тело. Однако ее избранник – крепкий орешек, а по сути – натуральный Нарцисс; он настолько эгоцентричен, до такой степени поглощен собой, что все старания девушки пропадают втуне – он ее едва замечает. И вот тогда она находит обходной путь, делает своего рода «ход конем» – ловит самовлюбленного автора на его тщеславии, изобразив интерес к его стихам (которые у других не пользуются никаким успехом). И вот тут избранник сразу плавится, как воск, и – бинго! Наконец-то соглашается встретиться с девушкой наедине и даже не возражает, что она будет при этом голой.

Намечающийся хеппи-энд у главной героини разве что подпорчен немного знанием многоопытного читателя, что радость с нарциссом обречена быть недолгой, и что она с этим занудой еще наплачется. Тут бы какой-нибудь лихой твист припас бы для нас автор… Но нет, увы – жанр романтического стихотворения в прозе твистов не предусматривает.

Удачных метафор в рассказе не так много, как хотелось бы, но вот одна мне понравилась: герой пробирается в клубе сквозь безраличную толпу, и автор описывает это так: «Он поплыл сквозь рваный гул разговоров, никем не замечаемый, как подводная лодка». Хорошо!

Диалоги, на мой взгляд, в рассказе слабое место – слишком выглаженные, люди так не разговаривают даже на философских симпозиумах.

Но местами вполне повествовательные описания сделаны довольно небрежно, как например «Ася была хорошо одета и убрана». «Убрана» – это о чем, о волосах? В смысле – «у нее была аккуратная прическа»? Наверно, это исторически правильно – но все-таки сегодня так уже не говорят. А у меня слово «убран» почему-то ассоциируется с покойником…

«Глядя глубоко в себя побрёл с двумя бокалами к бутылочному строю. Не отвлекаясь на окружающее, чего-то налил». Сплошь неопределенные эпитеты. Думается, именно эта фраза из середины лучше всего передает суть всего произведения. Мало вещественности, фактурности. Образ героини: «Какие-то мягкие складки переливчатого шёлка на груди, плотно обтянутые бёдра, искорки бижутерии, тонко подобранный оттенок губ». Вообще – какая-то картина в духе абстракционистов. С другой стороны – что-то в этом есть, этакий взгляд мужчины на женщину. Что он видит? Грудь, бедра, губы – всё. Попу не видит, потому что женщина на ней сидит. Хотя хотел бы.

Нет, в принципе этот маленький рассказик не так прост, как кажется. Там очень даже можно покопать и даже кое-что найти. Еще раз ссылка: https://mercibo.livejournal.com/167060.html