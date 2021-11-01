Мнение: Климат

«Двадцатка» провела заседание по вопросу о глобальном потеплении. Из своего подвала слово взял и российский лидер. Он сообщил, что Россия — мировой лидер по декарбонизации, однако его беспокоит то, что глобальное потепление именно в России происходит более быстрыми темпами, чем где бы то в мире.

С декарбонизацией вопросов нет. Целевые показатели декарбонизации считаются по производству, а уж кто-кто, но Путин может с гордостью говорить о том, что уничтожение производства в России — его несомненный вклад. Горбачев в свое время гордился своим вкладом в укрепление общемировой безопасности, успев разгромить военный потенциал Союза, что с большим успехом продолжил и Ельцин. Заслуга Путина, вне всякого сомнения — в максимально возможной деиндустриализации страны. Так что, может, и не врет про лидерство — других таких «лидеров» еще поискать.

Насчет потепления и всех прочих ужасов вопрос упирается в предельно очевидную вещь. Что-либо предполагать, прогнозировать можно только на основании действующих моделей. Насколько мне известно, модели глобального потепления нет. Климат — вообще не слишком хорошо изученная штука в силу понятных причин — человечество занимается этим вопросом недавно, идет накопление фактов, выдвигаются гипотезы, строятся теории, но в целом ситуация еще весьма и весьма далека от определенности. Что позволяет манипулировать и спекулировать на теме.

В этом смысле переход к политическим решениям, основанным на крайне сомнительных предположениях, однозначно является инструментом борьбы. Что-то типа нынешней вакцинации: на словах все крайне обеспокоены здоровьем людей, в реальности процесс имеет отчетливый политический подтекст слома всей прежней системы ценностей с последующим переходом к чему-то иному. «Новой нормальности», например.

Да, конечно, глобальное потепление — это очевидный блеф и миф. Просто потому, что никто не в состоянии дать сколь-либо обоснованный прогноз даже на ближайшее десятилетие. Предположений — пруд пруди, экспертов — еще больше, но цена прикормленных экспертов, поддерживающих генеральную линию и обосновывающих ее разными наукообразными словами — пятачок за пучок. И то дорого.

Однако в политическом смысле глобальное потепление — это самая что ни на есть реальность. И она будет развиваться параллельно «пандемиям» и прочим бедствия, которые на нас обрушат в ближайшем будущем. Правда, есть и отличие: если «пандемия» нужна для демонтажа «старой нормальности», и ни для чего иного она не предназначена, то глобальное потепление — это основа, на которой будут строить эту самую новую нормальность.

Видный специалист по глобальному потеплению Нобелевский лауреат (а эту премию дают политически проверенным кадрам, чужие там не ходят) Рае Квон Чунг высказался, что для положительного сдвига в вопросе изменения климата необходимо в глобальном масштабе изменить потребление. Много едим, много потребляем — вот вам и потепление. Понятно, что сокращение потребления — штука нелинейная. Кто-то будет потреблять сильно мало, кто-то — побольше, ну а кто-то вообще не заметит. Для глобального сокращения потребления придется «ужимать» нынешний средний класс от состояния «золотого миллиарда», оставив в числе счастливчиков миллионов 100. Или 50. Вот эти уважаемые люди могут потреблять столько же, сколько и сегодня. Но для этого всем остальным придется сильно ужимать пояса.

И вот строительство такого дивного мира — и есть цель всех нынешних событий. Глобальное потепление — просто инструмент ее достижения. И только.

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