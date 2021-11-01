 

Рядом с Землей неожиданно пролетел астероид

01.11.2021, 3:14, Новости дня
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Астрономы зафиксировали пролет небольшого астероида неподалеку от поверхности Земли. Его диаметр составляет всего около двух метров, и большой угрозы он не представлял. Однако ученые признают, что проморгали данное космическое тело, заметив его появление только в самый последний момент.

Ситуация действительно настораживает. Дело в том, что расстояние между Землей и данным астероидом в критический момент составляла всего каких-то три тысячи километров. Спутники связи находятся гораздо выше. Успокаивает хотя бы то, что это было в небе над Антарктидой, а потому никакой угрозы для людей тело не составляло.

Чуть позже астрономы пояснили, что данный астероид прилетел со стороны Солнца, из-за чего его никто не разглядел в телескоп.



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