Рядом с Землей неожиданно пролетел астероид

Астрономы зафиксировали пролет небольшого астероида неподалеку от поверхности Земли. Его диаметр составляет всего около двух метров, и большой угрозы он не представлял. Однако ученые признают, что проморгали данное космическое тело, заметив его появление только в самый последний момент.

Ситуация действительно настораживает. Дело в том, что расстояние между Землей и данным астероидом в критический момент составляла всего каких-то три тысячи километров. Спутники связи находятся гораздо выше. Успокаивает хотя бы то, что это было в небе над Антарктидой, а потому никакой угрозы для людей тело не составляло.

Чуть позже астрономы пояснили, что данный астероид прилетел со стороны Солнца, из-за чего его никто не разглядел в телескоп.