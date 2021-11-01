 

Опубликованы некоторые подробности космического полета Германа Титова

01.11.2021, 3:14, Новости дня
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Второй космонавт СССР Герман Титов слетал на орбиту не так хорошо и гладко, как об этом писала официальная советская пресса. Это и понятно, что написать правду тогда никто не решался, ведь плохих новостей не могло быть в принципе.

Только недавно были опубликованы подробности полета Германа Титова, которому предстояло впервые провести в космосе целые сутки.

Оказалось, что во время полета пропал аппетит. Организм плохо выдерживал условия невесомости. Если к перегрузкам космонавтов могли подготовить во время тренировок, то как справляться с невесомостью, тогда никто не знал и знать не мог. Кроме того, Титов вообще мог погибнуть во время возвращения, так как возникли серьезные проблемы с парашютом.



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