Мнение: Дети как ресурс

Чтобы “дети как ресурс” не казалось цинизмом, полезно помнить, что ресурс – это благо, чаще всего не материальное.

Среди 12 ресурсов = 12 благ, большинство благ не материальные.

Благодаря моде на чайлдфри, сингл и извращенному пониманию эмансипации (свобода-от-всего), когда дети считаются грузом, люди не осознают, что дети – это ресурс и ресурс очень ценный.

Непонимание касается молодых людей.

Это касается молодых женщин, которые видят в детях обузу, и молодых мужчин, которые видят в детях оковы.

Из-за этого случаются аборты, потом бесплодие или рождение детей все время откладывается, пока не становится поздно.

Неверно думать, что это “свободный выбор” людей или “добровольное решение”.

Для свободного выбора и добровольного решения важно представлять себе, от чего именно ты отказываешься и осознавать последствия.

Феминистки сейчас очень любят обвинять патриархат в навязывании женщинам деторождения, создавая видимость, что дети – это благо для мужчин или для государства, а для женщин – только нагрузка.

На самом деле дети – благо для обоих родителей, но не внешнее благо, а ресурс, в который необходимо вкладываться, чтобы он был источником питания.

“Питание” в теории ресурсов – это не только еда, это энергия во всех ее видах и смыслах.

Давайте рассмотрим, чем питают родителей дети.

Чем питают детей родителей, понятно, но тоже вспомним, чтобы сравнить затраты и доходы.

Сначала половые клетки соединяются и начинается их деление и умножение. Вклад в этот процесс родителей хоть и существенный, но обычно спонтанный, не требующий усилий, за исключением ситуаций, когда ребенок сам собой не получается. Вот тогда требуется много усилий и даже денег, чтобы зачать ребенка. Но такие родители обычно и так считают ребенка благом и речь не о них.

Когда женщина вынашивает ребенка, она кормит его через плаценту. Мужчина, если он ответственный отец, принимает в этом участие, опекая будущую мать, создавая ей комфортные условия. От здоровой женщины почти ничего не требуется в этот период, только внимательное отношение к своему питанию и режиму, профилактические осмотры у врачей. А вот нездоровая женщина в это время вкладывается куда больше и может даже страдать. Поэтому нездоровые или немолодые женщины должны сопоставить риски до того, как случится беременность, и быть готовыми к вложениям.

У здоровых женщин беременность проходит без проблем и отягощают их только страхи, особенно женщин-Штурманов и инфантильных женщин, которые боятся нагрузки.

После рождения родители растят ребенка, вкладываясь в его питание, развитие, воспитание, и нагрузка действительно велика.

Однако, с этого времени, а иногда даже раньше, с момента зачатия, они уже получают благо, которое компенсирует им нагрузку.

Ребенок – это источник счастья, и нагрузка, связанная с его опекой, с лихвой компенсируется удовольствием.

При контакте с ребенком взрослые люди и особенно любящие родители, получают высокий уровень так называемых гормонов счастья: окситоцина, серотонина, эндорфина. Многие говорят, что чувствуют себя в это время постоянно пьяными от кайфа.

Чем менее тревожны родители, тем кайфа больше.

Но нужно сохранять баланс между расслабленностью и собранностью, чтобы не случилось беды и кайф не омрачился.

Чем больше родители настроены на родительство и открыты ему, тем сильней их транс и эйфория. Ответственность эту эйфорию не снижает, а иногда даже делает глубже и сильней, потому что кайф ощущается не только на эмоциональном, но и на ментальном и даже на духовном уровнях.

Романтическая любовь, даже самая сильная, не дает таких переживаний.

Очень часто люди ищут сексуальных приключений, думая, что в жизни нет кайфа больше, чем влюбленность, но дети – это кайф не меньше или даже больше, учитывая, что, родившись, дети всегда под рукой, они всегда умилительны, нежны, трогательны, обаятельны, всегда вызывают бурю эмоций, и когда спят как ангелы и когда играют как котята.

Некоторые скучающие в жизни люди ищут страсти, ищут наркотики, ищут азартные игры, считая, что именно это дает остроту переживаний, но дети дают удовольствия больше и это благо всем почти доступно.

Конечно к детям нельзя относиться безответственно , просто как к кайфу, не беря во внимание обязанности и ограничения, которые обязательно приходят в жизнь с появлением детей. Но очень вредно не понимать, что все это щедро компенсируется блаженством, которое могут подарить дети.

И это лишь часть блага.

Дети ускоряют зрелость и взросление родителей, стимулируют их на рост и прокачку. Это хоть и не кайф как таковой, но залог успеха и благополучия.

Мотивация стоит дорого.

Дети позволяют родителям чувствовать себя состоявшимися, ощущать себя успешными, даже если профессиональные амбиции не реализовались и тем более, если реализовались. Это не корона! Вы действительно успешны, если у вас есть дети, тем более дети хорошие: уважающие вас, умные и добрые.

Бездетные люди к сорока годам и особенно к пятидесяти начинают понимать, о чем идет речь, и что такое “пустота”, когда выясняется, что они лишены большого куска идентичности в отличие от тех, у кого есть дети. Особенно хорошо понимают это их родители, но и они сами начинают это видеть со временем, даже сквозь густой ЗВ.

И чем старше становятся хорошие дети, тем больше они благо и больше дают родителям.

Это касается не материальных вещей, хотя хорошие дети помогают пожилым родителям.

Но в первую очередь это касается моральной и даже энергетической поддержки.

Чем меньше становится сил, тем важней иметь круг молодых и преданных близких людей, это позволяет не чувствовать одиночество, это позволяет быть устойчивым и спокойным, быть вовлеченным в активную жизнь.

Сексуальный ресурс довольно рано перестает быть актуальным для многих людей, ресурс любви тоже теряет свою важность постепенно, ресурс дружбы меркнет, ресурс работы, даже прокачанный, перестает быть смыслом жизни, а вот ресурс семьи с возрастом приобретает все большую и большую актуальность.

Представьте себе, что это значит.

То, во что в молодости приходилось вкладываться, с возрастом постепенно заменяет большинство ресурсов и составляет основу счастья.

Это настоящая инвестиция и, если повезет, очень выгодная инвестиция, позволяющая не бояться старости.

А страх перед старостью по дефолту живет в каждом и отравляет жизнь, особенно после зрелости, даже если вы из-за плохой рефлексии этого не замечаете.