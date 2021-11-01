В семье Симоны Саше — не место! – Личное мнение

Не знаю, чем там думала эта новенькая Саша, когда решила, что, ворвавшись в шпагате с Тимати на Мальдивы, она сможет ворваться и в семью Симоны.



Фото: Соцсети

Именно так: в семью Симоны. Я не оговорилась.

У сорокалетнего мальчика Тимура своей семьи нет и ещё очень долго не будет. Он — часть, пусть важная, пусть неотъемлемая, но всё-таки часть семьи Симоны.

Семья Симоны состоит из следующих частей:

1) Сама Симона, она же — валиде-султан,

2) Её сын Тимур,

3) Другой сын,

4) Внучка Симоны, она же — дочка Тимура.

На этом — всё.

Шишкову, родившую Симоне внучку, валиде-султан терпит, но не в качестве равной себе, а в качестве обслуживающего персонала.

Решёткину Симона на дух не выносит.

Сына Тимура от Решёткиной валиде, может, и забрала бы к себе, сделав частью своей семьи, а, скорее всего, и нет: внучку Симона любит больше. Два сына у неё уже есть. Зачем ей какой-то третий мальчик?

Как видите, в жизни Симоны всё стабильно и хорошо. Оснований нервничать у неё нет никаких. Тимати ещё долго не женится, а очередную светленькую Сашу вскоре сменит очередная тёмненькая Даша.

Мне это очевидно. Очевидно это, думаю, и самой Симоне.

Именно поэтому меня удивил пост, в котором валиде уверяет подписчиц в том, что не вмешивается в чужую жизнь.

Под «чужой жизнью», я, так понимаю, имеется в виду жизнь Тимура.

Пожалуй, приведу пост Симоны целиком:

Трудно принимать действительность спокойно, без отрицательных эмоций, а главное- без оценок. Учусь этому всю жизнь, но честно говоря, получается плохо, так как моя картина мира может вообще не совпадать с окружающими людьми…

В такой ситуации, предпочитаю выбирать роль наблюдателя. Всё движется, и независимо от моих переживаний приходит к своему логическому завершению, чаще всего именно так, как я и предполагала, но это уже жизненный опыт, который не поддаётся романтическому идеализму)))

Я человек эмоциональный и общительный, но с возрастом всё больше закрываюсь от “ненужных” мне людей, сохраняя свой ресурс. Я вижу больше чем хочу, поэтому понятия любви и дружбы сильно трансформировались. Не хочу отношений ради сохранения внешних приличий. Есть ” мои” люди и ” не мои”…

Я больше не Женщина- кошка, не Супергерой, не Человек- паук.

Я- сторонний Наблюдатель, который изо всех сил пытается не быть вовлечённым в чужую жизнь.

Надо было дожить до такого почтенного возраста, чтобы это понять)))



«Я — сторонний наблюдатель, который не вмешивается», — говорит Симона, притащившаяся с сыном на отдых. Сын взял девушку, но мама тоже приехала.

И сын ничего маме не сказал и не скажет. Больше скажу: сын маму на отдых позвал. Сам позвал! Понимаете? Ему с мамой — лучше.

Любит ребёнок маму, сильно любит. Так бывает.



Фото: Соцсети

Главная женщина в жизни Тимати — это его мама. Так было, есть и будет ещё очень долго.

И это, знаете ли, не так плохо. Учитывая вкус Тимура на женщин, я бы даже сказала, что это хорошо.

Ну, не Сашу же в шпагате главной женщиной своей жизни делать. Это же абсурд! Трагикомедия какая-то! И не Решёткину, которая то силикон вывалит, то платок наденет. И, конечно же, не блёклую Шишкову, у которой нет характера от слова совсем.

В общем, зря ты нервничаешь, Симона: совершаешь ненужные телодвижения, показываешь в Инстаграме какие-то эмоции.

Понимаю: Саша в шпагате тебя раздражает. Наверное, у неё плохое воспитание. Наверное, тебе хочется, чтобы она прочитала твой пост, в котором ты ей предсказываешь скорое логическое завершение отношений с Тимуром, и закатила ему истерику. Я всё понимаю, Симона, правда.

Но и ты пойми: это — лишнее. Тебе ничего не нужно предпринимать. Вообще, ничего. Как сказал Соломон: «Всё пройдёт. Пройдёт и это».

А Саша пройдёт быстрее, чем дождь на Мальдивах.

Вопрос к родителям: что будете делать, если пассия сына или дочери вам не понравится?

Только честно!

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