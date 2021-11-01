Журналисты взломали сайт торгующих справками о ПЦР-тестах мошенников

Московские мошенники выдали тысячи «документов» о якобы пройденных ПЦР-тестах, пользуясь сайтами-клонами известных лабораторий, сообщают СМИ.

Издание 47news (освещает события в Ленинградской области) пишет, что «с помощью технических специалистов обнаружило брешь в московском сайте мошенников, торгующих поддельными результатами ПЦР-теста». Мошенники «масштабно работают под брендами известных лабораторий: «Инвитро», «Гемотест» и «АрхиМед». Справку можно получить по электронной почте. Издание получило «доступ к «админке» ресурса, где собраны данные клиентов и генерируются сами документы».

На конец октября в базе псевдо-«АрхиМеда» было 4230 человек; 4175 – в базе псевдо-«Инвитро» и 265 – у псевдо-«Гемотеста». Как пишет 47news, «почти все фамилии из Средней Азии», хотя «порой встречаются и наши». Сотрудники издания без проблем оформили документы о сдаче теста «Смирновым Иваном Ивановичем». Тест якобы делали работники «АрхиМеда» в Домодедово.

Указывается, что «документ мгновенно скачивается в формате pdf», «с виду» справку «не отличить от настоящей». При этом продумана и «процедура предъявления справки, например, полицейскому», на «документе» есть QR-код, который ведет на сайт, якобы принадлежащий настоящей компании. Реклама размещена также на сайтах, копирующих дизайн настоящих фирм. Так, для «АрхиМеда» (labarhimed.ru) мошенники создали поддельные сайты arhimedlab.net.ru и arhimedlab.info. А контактный телефон, предоставленый мошенниками, лишь на две последние цифры отличается от реального.

Также издание сообщает, что «среди мигрантов гуляют телефоны «жучков», через которых можно получить тест». Однако связаться с ними не удалось.

Судя по дате регистрации, сайты-подделки работают с марта 2021 года, за этот период, было около 9 тыс. клиентов. Указывается, что примерная стоимость создания интерфейса – 5–10 тыс. рублей, аренда виртуального сервера – 350 рублей в месяц, три домена – по 150 рублей в год, «на старт 10 тыс. и ежемесячно около 500 рублей». Хостинг предоставляет московская компания, которая судя по отзывам, имеет неоднозначную репутацию.

За ПЦР-диагностику за три часа предлагают отдать 2550 рублей. За 24 часа – 1600 рублей. «Если взять среднюю цену теста в 2 тыс. рублей и умножить на 9 тыс. клиентов, получится 18 млн рублей. Работают они восемь месяцев, а значит за один получают примерно 2,2 млн рублей. Таким образом доход в 1800 раз превышает вложения. И разница эта растет с каждым новым клиентом», – пишет издание.

«Кстати, как сообщили 47news по телефону настоящего «АрхиМеда», цена срочного – трехчасового – теста во Внуково и Шереметьево составляет 2750 рублей, суточного – 1800. В Домодедово предлагается только срочный за 3 тыс. То есть нелегалы ещё и демпингуют, что, впрочем, логично», – говорится в материале.

Напомним, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, «если вакцинированные якобы «Спутником V» тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами». «Среди них 80% те, которые купили», – сказал он.