 

Премьер Македонии объявил об отставке

01.11.2021, 2:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава правительства Северной Македонии Зоран Заев сообщил об уходе в отставку после того, как появилась информация, что его партия проиграла на муниципальных выборах.

Заев сообщил, что «подает в отставку» как с поста премьера, так и с должности председателя правящей партии – «Социал-демократического союза Македонии». «Горжусь тем, что мы ввели страну в блок НАТО», – приводит его слова ТАСС.

Он заявил, что «принимает на себя ответственность за такое развитие политических событий, включая результаты выборов». В стране прошел второй тур муниципальных выборов. Лидирует главная оппозиционная партия страны – Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ). После подсчета примерно трети голосов она опережает СДСМ в 22 из 44 муниципалитетов страны.



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