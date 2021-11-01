Искусственный интеллект используют для опреснения воды

Ученые из университета Карнеги-Меллона решили ускорить поиск оптимальных материалов, которые помогут превращать морскую воду в пресную. Проблема наличия чистой питьевой воды на Земле обостряется очень быстро, говорят специалисты. Есть регионы, в которых пресная вода как таковая является большой роскошью.

В то же самое время, морской воды в Мировом океане сколько угодно. Ее давно научились опреснять. Однако с этим возникает две большие проблемы. Во-первых, качество пресной воды не всегда то, которого мы заслуживаем. Во-вторых, сам процесс опреснения, как правило, очень дорогостоящий, энергоемкий и малоэффективный.

Ученые давно ищут материалы, при помощи которых опреснение стало бы простым и общедоступным. Теперь предлагают использовать искусственный интеллект, который должен значительно ускорить процесс поиска.