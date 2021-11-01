 

Джен Псаки заболела COVID-19, с Байденом она виделась несколько дней назад

01.11.2021, 1:52, Новости дня
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Псаки решила не отправляться в зарубежную поездку с президентом США Джо Байденом из-за чрезвычайной ситуации в семье. Впоследствии оказалось, что ее родственники больны COVID-19.

Sharing full statement and grateful I am vaccinated and for the amazing Biden team pic.twitter.com/QDokXo47dK

— Jen Psaki (@PressSec) October 31, 2021

Псаки добавила, что с тех пор она была на карантине и получала отрицательные ПЦР-тесты 27, 28, 29 и 30 октября.

Она также утверждает, что с 27 октября не имела личных контактов с Байденом и высокопоставленными чиновниками Белого дома, сообщил CBS. Тесты были отрицательными в течение четырех дней после последнего контакта. Последний раз Псаки общалась с Байденом 26 октября на улице, расстояние между ними было около двух метров, оба были в масках.

“Благодаря вакцинации я чувствую сейчас легкие симптомы болезни, поэтому смогу работать из дома”, – написала она.

Псаки сообщила, что вернется на работу в Белый дом после десятидневного карантина и отрицательного экспресс-теста.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией. 

В США, по данным агентства Bloomberg, на 30 октября сделали 420,7 млн прививок от коронавируса, а во всем мире – более 7 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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