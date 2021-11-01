 

Егерь раскрыл подробности задержания депутата Рашкина

01.11.2021, 1:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЕгерь, который участвовал в задержании депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с тушей лося, рассказал, что при осмотре места разделки было видно, что зверь был отстрелян из нарезного оружия.

«Была обнаружена гильза, принадлежащая оружию, которое находилось у Рашкина. Кстати, оружие нашли тоже в арыке. Было спрятано оно. При осмотре места разделки и шкуры явно было видно, что зверь был отстрелян из нарезного оружия. В этом направлении провели прямую от местонахождения гильзы до места разделки – и в тех осинах нашли пулю. То есть все улики налицо», – приводит его слова RT в своем Telegram-канале.

Также он рассказал о вреде, нанесенном убийством лося.

«Если б в этом году она принесла одного теленка, весной, через четыре-пять лет это уже было бы стадо. То есть шесть-семь голов. Мы просто из природы извлекли – и все. Поэтому у нас количество копытных во многих регионах резко сокращается», – отметил он.

По словам егеря, депутат тогда вряд ли мог «выйти в лес на прогулку».

«Какая тут гулянка. В ту ночь была очень нехорошая погода: шел то снег, то дождь, ветер, туман, видимость плохая была. В такую погоду обычно не гуляют», – считает егерь.

Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области. В его автомобиле была обнаружена туша лося, при том, что сейчас охота на них в области запрещена. Кроме того, не исключено, что коммунист находился за рулем в состоянии опьянения: Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Депутат от процедуры отказался.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».

Позже стало известно, что Следственный комитет забрал из полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области, на причастность к которой проверяют Рашкина.

Лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин направил обращение в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Рашкина.



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