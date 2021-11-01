 

Псаки сдала положительный тест на коронавирус

01.11.2021, 1:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПресс-секретарь администрации США Джен Псаки сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус после того, как COVID-19 выявили у члена ее семьи.

Псаки сообщила, что в среду «решила не сопровождать» главу американского государства Джо Байдена «в зарубежной поездке», так как у члена ее семьи оказался положительный тест на коронавирус. После этого Псаки ушла на карантин и «ежедневно сдавала негативные тесты». «Как бы там ни было, сегодня я сдала положительный тест на коронавирус», – приводит ее слова РИА «Новости».

Пресс-секретарь администрации США сообщила, что со среды не встречалась ни с Байденом, ни с высокопоставленными членами его администрации. Псаки отметила, что «в последний раз видела президента во вторник», они «сидели в масках в двух метрах друг от друга». Четыре дня после этого тесты показывали у нее отсутствие вируса.

Псаки сообщила, что вакцинирована, а потому не испытывает острых симптомов. Сейчас она работает из дома и «планирует вернуться на работу по завершении десятидневного карантина после отрицательного теста».

Напомним, Байден и американская делегация приняли участие в саммите G20 в Риме. В сентябре стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. В минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.



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