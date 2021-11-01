Медведев призвал к международному контролю над лабораториями США

Лаборатории, изучающие смертельные вирусы, должны находиться под международным контролем, сообщил председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете» Медведев заявил, что после «окончания пандемии будет важно фундаментально пересмотреть принципы международного сотрудничества в области биологических исследований». Он выразил сожаление в связи с тем, что «далеко не все наши партнеры проявляют готовность к сотрудничеству в этом направлении, что становится причиной напряженности и взаимного недоверия», которое подогревает и «вакцинный национализм».

Медведев призвал полностью выполнять Конвенцию о запрещении биологического оружия. По его словам, международный контроль необходим за лабораториями, изучающими смертельные вирусы, «утечка» из них инфекции может привести к катастрофе, передает ТАСС.

Он указал на существование лабораторий, которые ведут изучение смертоносных вирусов в США «и, что для РФ особенно тревожно, на территории наших партнеров по СНГ», причем «деятельность таких центров абсолютно непрозрачна», международный контроль над ними «отсутствует». Система контроля должна быть основана «на принципах взаимной открытости», сообщил он. Кроме того, требуется «создание межгосударственной системы взаимных гарантий и полной ответственности за возможные последствия распространения опасных веществ и препаратов».

Коронавирус обострил еще одну проблему: в виртуальное пространство все активнее переходит организованная преступность, террористические и экстремистские структуры. Медведев также указал, что необходимы новые законы и международные конвенции о противодействии терроризму и преступности в виртуальном пространстве. Он отметил, что «работа в этом направлении идет слишком медленно».

Напомним, Медведев опубликовал статью «о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19». В ней он, в частности, заявил, что национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы в разгар коронавируса зачастую оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей, COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа не едина.