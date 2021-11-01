В США разрабатывают компьютерную игру для детей с аутизмом

Последние исследования американских ученых позволяет сделать вывод о том, что больные аутизмом дети легче социализируются, когда им позволяют играть в компьютерные игры.

Однако доя страдающих от этого недуга подходит далеко не всякий видеоконтент. Поэтому специалисты из Соединенных Штатов решили создать ряд видеоигр, которые помогут справиться с аутизмом или хотя бы ослабить недуг.

Ело в том, что при помощи видеоигр аутистам легче будет понять, то означают те или иные взгляды и жесты, какое поведение является нормальным и т.д. В результате детям будет легче обучиться социальному взаимодействию, говорят ученые. Подробнее о данной методике можно узнать из публикации в журнале Journal of Child Psychology and Psychiatry Advances.