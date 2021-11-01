 

Создана карта сейсмической активности Тянь-Шаня

01.11.2021, 1:26, Новости дня
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На представленной недавно карте сейсмической активности отмечены наиболее опасные зоны на Тянь-Шане, где вероятнее всего будут происходить землетрясения.

Для создания данной карты ученые провели тщательное исследование региона. В результате им удалось даже приоткрыть тайну происхождения данной горной системы.

Напомним, что горы Тянь-Шань – самые высокие на Земле. При этом система настолько велика, что она расположилась на территории сразу пяти стран. Тщательные исследования Тянь-Шаня ученые из разных концов мира ведут уже более столетия. Однако эти горы таят в себе еще очень много тайн, говорят эксперты. В данном случае, представленная карта сейсмической активности имеет не только теоретическое, но и практическое значение.



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