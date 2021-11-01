 

Посольство США в Украине подготовило видео к Хэллоуину. В нем упоминается о дезинформации от России

01.11.2021, 0:58, Новости дня
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В начале видео мужчина в костюме белоголового орлана, который является символом США, приходит на работу в посольство. Он берет кофе и идет к лифту, где здоровается с другим мужчиной в костюме астронавта и женщиной.

Далее он вручает отчет коллеге по имени Дэн, у которого на лице маска фонаря из тыквы. Дэн спрашивает, о чем этот отчет. Ему отвечают: “Российская дезинформация”.

“О, ужас!” – отреагировал Дэн.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/videos/5311741402186320/

Контекст:

Хэллоуин традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября в США и странах Западной Европы, а в последнее время – во всей Европе и в Украине. Современные традиции празднования Хэллоуина заключаются в том, что дети и взрослые, переодетые в костюмы привидений, мертвецов и ведьм, стучатся в дома людей, требуя угощений либо денег. В ответ хозяева откупаются от переодетых в нечистую силу визитеров с помощью сладостей или денежных купюр. В противном случае не исключено, что гости могут совершить в адрес хозяев какую-либо не очень обидную шалость.

Современными атрибутами праздника являются тыквы, летучие мыши, черные кошки, паутина, привидения и другие символы, ассоциирующиеся с темными силами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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