 

“Уступать никто не намерен”. Добкин заявил, что Терехов набрал 41% голосов на выборах мэра Харькова

01.11.2021, 0:58, Новости дня
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“Явка 28%. По нашим опросам 41% – ИО [городского головы Игорь Терехов], 35% – я. И это при всех их стараниях вытащить за уши провластного кандидата. Скоро опубликую первые результаты параллельного подсчета. Боремся дальше. Уступать никто не намерен!” – заявил Добкин.

Экзит-полл, по которому его оппонент Терехов набрал почти 54% голосов, Добкин назвал заказным. 

 

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова прошли 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова претендовали 10 кандидатов.

Согласно экзит-поллу, который проводился на выходе с избирательных участков по заказу областной организации Комитета избирателей Украины, Добкин набрал 24,5% голосов избирателей. По результатам экзит-полла, на выборах харьковского городского головы в первом туре победил Терехов.

По данным гражданской сети “Опора”, явка избирателей на выборах мэра Харькова составила 28,6%

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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