 

Дельта-вариант SARS-CoV-2 легко распространяется даже среди привитых членов семьи

01.11.2021, 0:50, Разное
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Чтобы оценить вероятность распространения коронавируса привитыми и непривитыми, ученые Имперского колледжа Лондона проанализировали данные 621 человека, у чьих родственников подтвердился COVID-19 с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года.

Среди привитых членов семьи уровень заражения дельта-вариантом SARS-CoV-2 составил 25%, в то время как люди, которые не получили вакцину контактировали с инфицированными близкими, этот показатель оказался 38%.

Ученые отметили, что большинство привитых с прорывными инфекциями получили вакцину достаточно давно, что утверждает о постепенном ослаблении иммунитета и необходимости ревакцинации.

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Другим важным открытием было то, что у инфицированных дельта-вариантом привитых людей уровень вирусной нагрузки был таким же, как и у зараженных непривитых. При этом вакцинированные пациенты в среднем перенесли COVID-19 легче и выздоровели быстрее, а вирусная нагрузка у зараженных дельта-вариантом снижалась быстрее, по сравнению с альфа-вариантом.

«Вакцинированные люди могут заразиться сами и передать инфекцию внутри домашних хозяйств, в том числе привитым членам семьи», — сообщили авторы исследования.

Отметим, что в более ранних исследованиях, проведенных до широкого распространения дельта-варианта, отмечалось, что у привитых людей вирусная нагрузка в случае заражения гораздо ниже, чем у непривитых, поэтому риск передачи инфекции меньше. Так, у зараженных пациентов в Израиле, получивших вакцину, количество вирусных частиц в тестовых мазках из носа была на 60% меньше, чем у непривитых. В исследовании, проведенном в США, вирусная нагрузка в этой группе в среднем была на 40% ниже по сравнению с непривитыми.

«Иммунитет со временем ослабевает, он несовершенен, поэтому передача вируса все равно происходит, и поэтому программа ревакцинации так важна», — считают авторы нового исследования.



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