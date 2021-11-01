Жительница Приморья бросила автомобиль с ребенком на железнодорожном переезде

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01.11.2021, 0:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПолиция установила личность владелицы иномарки, припарковавшей автомобиль, в котором находилась 12-летняя девочка, на железнодорожном переезде в приморском Уссурийске, сообщил представитель пресс-службы УМВД РФ по региону.

В полицию поступила информация о том, что на железнодорожном переезде припаркован автомобиль марки Nissan Tiida Latio, который мешает проезду поезда. «К моменту приезда полицейских неравнодушные граждане переместили транспортное средство в безопасное место. В салоне автомобиля находилась 12-летняя девочка. Личность владельца иномарки установлена: женщина отметила полицейским, что покинула автомобиль из-за возникших неотложных дел», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Отмечается, что в отношении 44-летней жительницы села Борисовка составлен протокол об административном правонарушении за остановку автомобиля на железнодорожном переезде (ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ).

«Материалы направлены в административную комиссию для принятия решения. Женщине может быть назначено наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей, либо лишения права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев», – сказал представитель ведомства.

В воскресенье в социальных сетях региона распространилось видео, на котором несколько человек толкают автомобиль. Сообщалось, что в Уссурийске в районе Китайского рынка на железнодорожных путях водитель оставил автомобиль, в котором находился ребенок. По словам очевидцев, машина едва не попала под мчащийся электропоезд, но машинист сумел среагировать и вовремя остановить состав. После чего неравнодушные уссурийцы откатили авто с ребенком с железнодорожных путей.

Ранее жительница Находки в Приморском крае Анастасия Вытова спасла трехлетнего мальчика из-под колес грузового поезда.



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