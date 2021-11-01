Медведев назвал шесть уроков кризиса из-за COVID-19

Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал статью «о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19».

Статья «Шесть уроков одной пандемии» опубликована в «Российской газете». По мнению Медведева, «первый урок пандемии – угрозы нужно принимать всерьез», действовать следует «на опережение, а не постфактум». Второй урок – «бороться с ней можно лишь общими усилиями международного сообщества», а «поодиночке обречены на поражение все». Третий урок заключается в том, что «взаимное доверие государств важнее коммерции, идеологии и конкуренции». Четвертый урок – «принуждение к вакцинации не слишком эффективно, просвещение необходимо».

Пятый урок, по мнению Медведева, учит, что «нет худа без добра». Он подчеркивает, что «мы научились быстро реагировать на самые тяжелые и непредсказуемые вызовы», коронавирус «серьезно ускорил четвертую промышленную революцию». Наконец, последний урок, о котором говорит Медведев – «коронавирус вошел в нашу жизнь и останется в ней очень надолго». При этом он полагает, что «есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль».

При этом он считает, что законодательство в сфере борьбы с пандемией в РФ пока остается весьма либеральным. Медведев считает необходимым найти баланс между соблюдением прав человека и решениями о вакцинации. Для побуждения людей к вакцинации от коронавируса нужно предоставить им возможность выбора между разными видами вакцин, ввести всеобщие COVID паспорта, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что не стоит считать ограничением свободы и цензурой ответственность за распространение недостоверной, провокационной информации: речь идет о заведомо ложных сведениях, которые в условиях кризиса могут вызвать опасный резонанс.

Отношение к вакцинации с распадом Советского Союза стало формироваться под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды на основе недостоверных фактов, и если не будут найдены способы убедить людей в безответственности, асоциальности такого поведения, Россию ждут еще более тяжелые времена, считает Медведев.

Национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы в разгар коронавируса зачастую оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей, COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа не едина, сообщил Медведев. Он подчеркнул, что обособленного иммунитета к коронавирусу не может быть в отдельно взятой стране, глобализация и современное развитие технологий сегодня не позволят ни одному государству «опустить железный занавес» полностью, а это значит, что глобального иммунитета нужно достигать сообща.

Напомним, министр здравоохранения Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора по поручению президента РФ Владимира Путина выехали в девять регионов с наиболее критической ситуацией по COVID-19 для организации методической помощи. Мурашко сообщил о снижении роста заболеваемости COVID -19 в регионах, где введены серьезные ограничения по коронавирусу, в том числе использование QR-кодов.