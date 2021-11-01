 

В ЦИК сообщили, какая явка была на довыборах в Раду в Черкасской и Херсонской областях

01.11.2021, 0:04, Новости дня
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“По информации от окружных избирательных комиссий, явка на промежуточных выборах к 20.00 составила 21,39% в округе №184 в Херсонской области и 25,57% в округе №197 в Черкасской области”, – отметили в посте.

В ЦВК напомнили, что на внеочередных выборах в парламент, которые состоялись 21 июля 2019 года, явка избирателей на округе №84 составила 45,96%, а на округе №197 – 52,01%.

“Результаты голосования должны установить до 15 ноября”, – уточнили в Центризбиркоме.

https://www.facebook.com/UACEC/posts/1496653140717098

 

Контекст:

В Украине сегодня проходили довыборы нардепов в округе №197 (Черкасская область) и в округе №184 (Херсонская область) и выборы мэра Харькова. Также в ряде регионов проходят местные выборы.

Внеочередные выборы мэра Харькова были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

Также ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября в связи с тем, что депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

В полиции сообщали, что за время избирательной кампании получили 208 сообщений о нарушениях, в “день тишины” 30 октября – 16.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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