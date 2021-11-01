“Люди стали беднее”. Российский “Аэрофлот” сократил рейсы из Омска в Москву

Жители Омска летают в основном в экономклассе, рейсы в Москву будут выполнять дочерние компании – лоукостер “Победа” и “Россия”.

Смолин получил ответ от генерального директора “Аэрофлота” Михаила Полубояринова. В нем говорится, что “рынок Москва – Омск в первую очередь заинтересован в увеличении предложения экономкласса по возможно минимальной цене”. В “Аэрофлоте” считают, что их продукт и ценовое предложение существенно отличаются от требований этого рынка перевозок.

Полубояринов отметил, что сохранение этого рейса принесет авиакомпании не только убытки, но и сдержит ее развитие. С 1 ноября этого года и до 2028-го большинство рейсов из Омска будет выполнять “Победа”. У “Аэрофлота” вместо трех ежедневных рейсов останутся три рейса в неделю.

“Говорят, рейсы отменяют для блага человека: люди стали беднее и самолеты нам направляют похуже и подешевле. Если серьезно, рейсы “Аэрофлота” в Омск не бывают пустыми. В них нуждаются отнюдь не только люди обеспеченные, но также больные и инвалиды-колясочники. На “Победе” для них условия не создаются. Правда, после моего запроса великодушно решили вместо 21 аэрофлотовского рейса оставить в Омск три”, – прокомментировал Смолин ответ авиакомпании.

Контекст:

В пресс-службе омского аэропорта 12 октября говорили, что “Аэрофлот” будет осуществлять полеты из Омска в Москву два раза в неделю – по понедельникам и субботам с прилетом в Омск в 4.35 утра и вылетом в 5.40 по местному времени, сообщал “12 канал”.

“Аэрофлот” по итогам третьего квартала 2021 года получил 2,89 млрд руб. чистой прибыли, сообщила пресс-служба компании. РБК со ссылкой на аналитика корпоративных рейтингов национального рейтингового агентства Аллу Юрову пишет, что перевозчик вернулся к прибыльности после серии из семи последовательно убыточных кварталов.

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