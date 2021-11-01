Нацполиция Украины зарегистрировала более 100 сообщений, связанных с избирательным процессом

Следователи начали четыре уголовных производства и составили три административных протокола. Наибольшее количество нарушений зарегистрировано в Харьковской – 59, в Черкасской – 25 и Львовской областях – 10.

“В основном события касались незаконной агитации – 36, невыполнение решения избирательной комиссии – семь, фотографирования бюллетеня или избирательной документации – шесть, возможного подкупа избирателей – пять, незаконного уничтожения избирательной документации – пять, нарушения права на пользование помещениями во время избирательной кампании – четыре, нарушения порядка ведение реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей – четыре, фальсификации избирательных документов или ее попытка – четыре, незаконного использования избирательного бюллетеня – один случай”, – рассказали в МВД.

Уголовные производства начаты:

по ч. 1 ст. 158-3 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов) Уголовного кодекса Украины – в Харьковской и Черкасской областях;

по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме) УК Украины – в Харьковской области.

Административные протоколы составлены:

два по ст. 212-10 (нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации, агитация в день проведения референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях – в Киевской и Черкасской областях,

один по ст. 212-23 (повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня) Кодекса Украины об административных правонарушениях – в Харьковской области.

“В целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса. Полицейские оперативно отрабатывали все сообщения и давали им правовую оценку. Все участки закрылись в срок, начался процесс подсчета голосов”, – отметили в МВД.

Инфографика: mvs.gov.ua

Контекст:

В Украине сегодня проходили довыборы нардепов в округе №197 (Черкасская область) и в округе №184 (Херсонская область) и выборы мэра Харькова. Также в ряде регионов проходят местные выборы.

Внеочередные выборы мэра Харькова были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

Также ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября в связи с тем, что депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

В полиции сообщали, что за время избирательной кампании получили 208 сообщений о нарушениях, в “день тишины” 30 октября – 16.

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