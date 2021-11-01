 

Нацполиция Украины зарегистрировала более 100 сообщений, связанных с избирательным процессом

01.11.2021, 0:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следователи начали четыре уголовных производства и составили три административных протокола. Наибольшее количество нарушений зарегистрировано в Харьковской – 59, в Черкасской – 25 и Львовской областях – 10.

“В основном события касались незаконной агитации – 36, невыполнение решения избирательной комиссии – семь, фотографирования бюллетеня или избирательной документации – шесть, возможного подкупа избирателей – пять, незаконного уничтожения избирательной документации – пять, нарушения права на пользование помещениями во время избирательной кампании – четыре, нарушения порядка ведение реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей – четыре, фальсификации избирательных документов или ее попытка – четыре, незаконного использования избирательного бюллетеня  – один случай”, – рассказали в МВД.

Уголовные производства начаты:

по ч. 1 ст. 158-3 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов) Уголовного кодекса Украины  – в Харьковской и Черкасской областях;
по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме) УК Украины – в Харьковской области.

Административные протоколы составлены:

два по ст. 212-10 (нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации, агитация в день проведения референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях – в Киевской и Черкасской областях,
один по ст. 212-23 (повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня) Кодекса Украины об административных правонарушениях – в Харьковской области.

“В целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса. Полицейские оперативно отрабатывали все сообщения и давали им правовую оценку. Все участки закрылись в срок, начался процесс подсчета голосов”, – отметили в МВД.

Инфографика: mvs.gov.ua
Контекст:

В Украине сегодня проходили довыборы нардепов в округе №197 (Черкасская область) и в округе №184 (Херсонская область) и выборы мэра Харькова. Также в ряде регионов проходят местные выборы.

Внеочередные выборы мэра Харькова были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

Также ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября в связи с тем, что депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

В полиции сообщали, что за время избирательной кампании получили 208 сообщений о нарушениях, в “день тишины” 30 октября – 16.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.11 / Цена газа “Нафтогазу України” сейчас ниже, чем за три предыдущих года – Коболев

25.03 / “Какое дно”, “Нашли сенсацию”. Украинский ведущий обнародовал совместное фото с Ани Лорак

10.08 / Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское

01.02 / В Минске во время экскурсии задержали гида и туристов за “несанкционированное массовое мероприятие”

30.09 / Во Львовской области первернулся автомобиль с туристами, есть травмированные

02.03 / Эксперты ВОЗ обнаружили в Ухани признаки более масштабной вспышки COVID-19, чем предполагалось

23.07 / 22 июля на Донбассе боевики три раза нарушили перемирие – штаб ООС

06.08 / Самсонова зачехлила ракетку на турнире в Палермо

18.12 / Суд в Париже вынес приговор по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo

14.12 / ДНР начала разработку доктрины «Русский Донбасс»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика