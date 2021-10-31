 

Лавров оценил встречу с Байденом в Риме

31.10.2021, 23:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВстреча с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме была полезной, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров сообщил, что состоялся «непродолжительный, но полезный разговор». Байден «передал наилучшие приветы» главе российского государства Владимиру Путину и «подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты». Лавров и Байден кратко обсудили, как «эти контакты в обозримой перспективе выстроить». Министр сообщил, что «уже передал президенту об этом», Лавров полагает, что «это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

Лавров и Байден общались в Риме на ужине. По словам министра, он не виделся с госсекретарем США Энтони Блинкеном на саммите «Двадцатки» в Риме.

Глава МИДа также сообщил, что российское ведомство передало западным «коллегам предложения о том, как можно было бы обстоятельно подготовить следующий контакт в «нормандском формате». Москва «ожидает реакции». Лавров отметил, что РФ «всегда видит смысл не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении». «Они говорят, что нужно скорее встречаться, но до сих пор не передали нам свое видение ожидаемых результатов», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможная встреча в «нормандском формате» должна принести конкретный вклад в урегулирование ситуации на Востоке Украины, РФ больше не позволит использовать переговоры в качестве ширмы для выгораживания действий Киева.



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