Поезда столкнулись у Солсбери

Около английского города Солсбери произошло столкновение двух поездов, сообщила полиция графства Уилтшир.

Железнодорожная авария произошла «между Андовером и Солсбери». На место прибыли «машины пожарной службы и службы скорой помощи», а также следователи. Полиция не называет число пострадавших, но Би-би-си сообщает, что пострадали 13 человек, их травмы не расцениваются как серьезные, передает ТАСС.

Напомним, это уже второй железнодорожный инцидент в Великобритании за день. В воскресенье упавшее дерево оборвало линии электропередачи, прервав железнодорожное сообщение между Лондоном и Глазго. В Глазго проходит Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, из-за аварии сотни человек не смогли попасть на нее.