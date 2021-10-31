 

Поезда столкнулись у Солсбери

31.10.2021, 23:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОколо английского города Солсбери произошло столкновение двух поездов, сообщила полиция графства Уилтшир.

Железнодорожная авария произошла «между Андовером и Солсбери». На место прибыли «машины пожарной службы и службы скорой помощи», а также следователи. Полиция не называет число пострадавших, но Би-би-си сообщает, что пострадали 13 человек, их травмы не расцениваются как серьезные, передает ТАСС.

Напомним, это уже второй железнодорожный инцидент в Великобритании за день. В воскресенье упавшее дерево оборвало линии электропередачи, прервав железнодорожное сообщение между Лондоном и Глазго. В Глазго проходит Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, из-за аварии сотни человек не смогли попасть на нее. 



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