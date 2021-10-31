WSJ – «революция в международной налоговой системе» — лидеры G20 договорились о минимальных корпоративных налогах

Лидеры группы G20 одобрили соглашение о глобальном корпоративном налогообложении, которое, по идее, должно дополнительно наполнить бюджеты прежде всего богатых стран, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, по условиям соглашения устанавливается минимальный корпоративный налог в размере 15%, притом что место регистрации компаний будет играть несколько меньшую роль.



Reuters

Лидеры крупнейших экономик мира одобрили соглашение о корпоративном налогообложении, которое, по их мысли, защитит уровень их будущих доходов и обеспечит стабильность предприятий, работающих по всему миру. При этом больше всего от этой сделки выиграют, по всей видимости, богатые страны, включая США, пишет The Wall Street Journal.

На открытии саммита G20 в Риме эти страны благословили этот глобальный пакт, который, по словам чиновников, находился в разработке более десяти лет.

Соглашение состоит из двух частей. Во-первых, по его условиям устанавливается минимальная налоговая ставка в размере 15% на прибыль крупных предприятий, что приведёт к увеличению доходов большинства правительств. Во-вторых, объём налоговых поступлений теперь будет зависеть от того, в каких странах компании функционируют, а не от того, в каких странах они зарегистрированы.

Главными бенефициарами обеих частей сделки станут, по всей видимости, правительства богатых стран. Согласно выкладкам одного аналитического доклада, при введении минимального налога США получат в 15 раз больше дополнительных средств, чем Китай. По другим же оценкам, общий прирост в 52 развивающихся странах составит от $1,5 до $2 миллиардов в год — это лишь толика той выгоды, которую от соглашения получат богатые государства.

G20 пытается сделать так, чтобы предприятия не могли снижать свою налоговую нагрузку, регистрируя свою прибыль в странах с низкой налоговой ставкой вроде Ирландии. Снижение налоговой нагрузки с помощью такого ухищрения значительно упростилось из-за глобализации, так как в новой реальности предприятия могли переносить производственные мощности в другие страны. При этом развитие цифровых технологий позволило им поставлять свою продукцию на рынки государств, где они фактически никак не были представлены в физическом плане.

«Этот документ ликвидирует стимулы для перевода рабочих мест и прибыли за границу и приведёт к тому, что транснациональные корпорации будут отдавать справедливую долю своей прибыли своей стране, — отметил по этому поводу президент США Джо Байден. — Это международное соглашение является доказательством того, что весь остальной мир согласен с тем, что корпорации могут и должны предпринимать более значительные усилия для более эффективного восстановления».

Вместе с тем это соглашение вступит в силу, только если в подписавших его странах будут приняты соответствующие законы, что в случае с США может оказаться достаточно нетривиальным делом: для утверждения этой инициативы, возможно, потребуются голоса двух третей сената, что означает, что Байдену нужно будет заручиться поддержкой по крайней мере 17 республиканцев.

Официально пересматривать традиционную международную налоговую систему G20 начала в 2013 году. Уже тогда многие из членов группы были недовольны последствиями мирового финансового кризиса, а также необходимостью считаться с лоскутным одеялом из тысяч двусторонних договоров, регулирующих налоговую сферу.

При этом в последние несколько лет между членами G20 наблюдались очевидные трения по торговым и экономическим вопросам. В этом контексте порой казалось, что переговоры по налогам вот-вот полностью провалятся, поэтому достижение соглашения любого рода в этой области можно считать важным достижением.

Залогом этого удивительного успеха, возможно, стало то, что в поиске внутреннего роста члены G20 осознали, что им нужно сотрудничать для защиты своей способности повышать налоги, которые необходимы им для модернизации экономик.

«Борьба с глобализацией, которая наблюдается повсюду, также должна была стать и борьбой против многосторонности в налоговой сфере. Однако если вы хотите защитить свой суверенитет, то вам нужно сотрудничество в налоговой сфере», — считает высокопоставленный чиновник Организации экономического сотрудничества и развития Паскаль Сент-Аманс.

Эту сделку, одобренную лидерами G20, поддержали 136 стран, включая ряд таких как государств, как Ирландия, которая фактически запрыгнула на подножку уходящего поезда. Ранее эта страна хотела сохранить свою налоговую ставку на уровне 12,5 %. Ряд европейских стран, которые уже давно выступали за подобную реформу, уверены, что она изменит правила игры.

«Тот факт, что мы договорились об этой новой международной налоговой системе, — это хорошая новость для всех нас; это явная революция в международной налоговой системе», — заявил по этому поводу министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Согласно анализу Налоговой обсерватории ЕС, повышение минимальной налоговой ставки может принести дополнительно €185,2 миллиардов в казну участников соглашения. При этом большая часть этой суммы придётся на правительства богатых стран: €51,2 миллиардов — на США и €63,9 миллиардов — на членов ЕС. Что же касается Китая и Индии, то они получат €3,4 миллиардов и €400 миллионов соответственно.