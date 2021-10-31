В Одессе депутат облсовета просил присылать ему фото и видео распространения коронавируса самолетами

“Мне многие люди из сел звонят, что видели такие самолеты с этими выбросами – и потом странный запах химии; просьба, у кого есть возможность фотографировать или на видео снимать, чтобы мы поняли на самом деле, что происходит”, – написал он.

https://www.facebook.com/trifon.antov/posts/1880624542125088

К посту депутат добавил фотографии с такой надписью: “Ну вот и вскрылся обман с коронавирусом. Это никакой не вирус, а химическое отравление с симптомами пневмонии”. Далее на этой же фотографии сообщается, что “Польша, Швеция и Норвегия подали в суды на Всемирную организацию здравоохранения за заражение Европы”.

Информация о распространении коронавируса с помощью самолетов относится к популярной теории заговора о “химтрейлах” или химиотрассах. Конспирологи утверждают, что “химтрейлы” выбрасывают в атмосферу оксид алюминия, оксид и диоксид тория, диоксид азота и соли бария. Эти вещества оседают на поверхности земли и вызывают у людей разные болезни или инфекции, пишет VoxUkraine.

Группа исследований влияния технологий на климат из Гарвардского университета опровергла эту теорию заговора. Специалисты указали, что для столь масштабной программы нужно было бы обеспечить программу производства, погрузки и распыления веществ. Для этого пришлось бы привлечь десятки тысяч сотрудников, держать такую программу в тайне было бы весьма сложно.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 2,9 млн случаев COVID-19, 67,7 тыс. пациентов скончались.

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