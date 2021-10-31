В Госдуме назвали приоритет бюджетной политики на ближайшие годы

Достижение национальных целей – это приоритет бюджетной политики на ближайшие годы. Федеральный бюджет должен обеспечить реализацию поручений президента РФ Владимира Путина, озвученных им в посланиях федеральному собранию и в выступлении на съезде партии «Единая Россия», рассказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Мажуга.

«Наука и образование в период пандемии и постковидном мире займут одну из ключевых позиций в формировании внутренней и внешней политики нашей страны. В связи с этим важно отметить, что в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в части финансирования сфер образования и науки предпринимаются меры по устойчивому развитию этих направлений. Важно отметить и то, что мы обсуждаем бюджет в 2021 году, который согласно Указу президента РФ Владимира Путина объявлен Годом науки и технологий», – сказал он.

По его словам «государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» является одним из основных механизмов реализации Стратегии научно-технологического развития нашей страны, обеспечивающим устойчивое, динамичное и сбалансированное развитие Российской Федерации на долгосрочный период. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы в 2022 году составят 1 050 910,3 млн рублей, в 2023 году – 1 099 142,5 млн рублей и в 2024 году – 1 132 721,5 млн рублей».

«Предусмотренные в Законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 08.12.2020 N 385-ФЗ – в 2022 году увеличены на 212 386,8 млн рублей, в 2023 году на 217 391,0 млн рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными Законопроектом на 2023 год, увеличены на 33 579,0 млн рублей», – добавил Мажуга.

Он отметил, что «сфера высшего образования – стратегическая. Ее качество и доступность, определяют наше будущее».

«Федеральный бюджет учитывает поручение президента увеличить количество бюджетных мест в вузах, преимущественно в региональных. Так, увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения образовательными организациями государственного задания по реализации образовательных программ высшего образования на 123,1 млн рублей в 2022 году, на 1014,5 млн рублей в 2023 году и на 12306 млн рублей в 2024 году. Увеличение бюджетных ассигнований скажется на увеличении контрольных цифр приема в вузы в 2022 году и далее», – отметил депутат.

В 2021 году впервые стартовала программа по созданию сети современных кампусов образовательных организаций высшего образования, расположенных в отдельных субъектах Российской Федерации, данное поручение было дано по итогам встречи президента со студентами. На эту программу запланировано финансирование в размере 60 млрд рублей.

«В настоящий момент начата работа по созданию кампусов в Томске, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Москве и Калининграде. Это 35400 мест для проживания, 655 тыс. квадратных метров жилой площади, 565 тысяч квадратных метров площади для научно-образовательной деятельности и 100 тыс. квадратных метров для занятия спортом. Комфортные условия для обучения и проживания студентов – залог сохранения кадров в регионах. Партия «Единая Россия» всегда будет добиваться увеличения средств на капитальный ремонт общежитий университетов, в поправках к бюджету будет предложено увеличение статьи расходов на эти цели!» – рассказал Мажуга.

По его словам, «программа государственной поддержки и развития университетов Приоритет-2030 – самый масштабный проект развития высшего образования в России. В народной программе «Единой России», включены предложения по наращиванию материально-технической базы вузов, укрепление их кадрового потенциала, сделав региональные университеты локомотивами технологического и социально-экономического развития территорий».

«Учтено поручение президента, которое он дал в своем послании Федеральному Собранию по грантовой поддержке не менее 100 вузам в субъектах Российской Федерации, на эту программу в бюджете заложено 95 млрд рублей», – заключил депутат.