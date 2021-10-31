 

Эрдоган не поверил в способность ЕС создать собственную армию

31.10.2021, 22:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПроект по созданию Евросоюзом собственных вооруженных сил не может быть реализован, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, «это не тот проект», который «может быть реализован», он «невозможен». Президент Турции отметил, что в НАТО включены и «большие части ЕС одновременно». «Нужны ли еще какие-либо комментарии?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на NTV.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.



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