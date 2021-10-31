Священник сигнальным пистолетом отогнал пьяного хулигана от храма в Москве

В храме в честь святителя Луки Крымского в Москве (патриаршем подворье Всех Святых в Митине) произошел инцидент со стрельбой, сообщил руководитель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

Священник подтвердил, что «инцидент действительно имел место». По его словам, «были совершены агрессивные действия по отношению к священнику со стороны лица, личность которого устанавливается». Сейчас в викариатстве проводится «разбирательство». В самом храме от комментариев отказались, передает РИА «Новости».

В пресс-службе московского главка МВД рассказали, что правоохранителям сообщили о «подозрительном мужчине», который «по внешним признакам» находился «в состоянии алкогольного опьянения». Мужчина «вел себя вызывающе и приставал к гражданам». Прибывшие полицейские «установили, что в ходе конфликта один из граждан, с целью пресечения хулиганских действий дебошира произвел выстрел из сигнального пистолета в воздух, после чего тот скрылся». Пострадавших нет.

Источник в Московской патриархии сообщил, что иерей Сергий Аюпов (как указано на сайте храма, и.о. настоятеля) произвел выстрел из сигнального пистолета в целях самообороны, после чего нападавший скрылся.

«Сегодня днем мужчина около церкви на улице Генерала Белобородова приставал к прихожанам. Батюшка с помощью выстрела вверх из сигнального пистолета прогнал правонарушителя», – сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Напомним, в отношении 30-летней петербурженки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих за кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. Мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве.