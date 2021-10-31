Мужчина потерялся в лесу, но уже через несколько часов помогал спасателям искать себя и нашел

Несколько дней назад, неподалеку Инегёлья (Турция) случилась весьма курьезная ситуация, которая поставила в ступор не только местных жителей, но и правительство.

Бейхан Мутлу проводил свой досуг в кругу друзей. После нескольких выпитых бутылок алкоголя, мужчина решил прогуляться в расположенном неподалеку лесу.

Когда спустя несколько часов он не вернулся, компания отдыхающих забила тревогу. Команда спасателей быстро приехала на место происшествия и стала заниматься поисками.

Помочь поисковой группе пришли не только друзья Бейхана но и местные жители. На протяжении нескольких часов группа из более чем 50 человек пыталась найти пропавшего мужчину. Бродя по лесу, они выкрикивали его имя, в надежде, что Бейхан их услышит. Внезапно, один из членов поискового отряда подошел к спасателю и спросил, а кого они, собственно, ищут. Удивлению спасателя не было предела.

Оказалось, что на протяжении всего времени Бейхан находился в одном из поисковых отрядов и искал сам себя вместе с остальными. До сих пор непонятно, как никто из друзей не смог заметить мужчину и почему его решили объявить пропавшим без вести.