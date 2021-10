Маск заявил о готовности продать акции Tesla, чтобы спасти мир от голода

“Если Всемирная продовольственная программа сможет объяснить, как $6 млрд смогут решить проблему голода в мире, я тут же продам акции Tesla”, – пообещал бизнесмен.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how * 6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

Финансовая отчетность должна быть открыта, чтобы общественность видела, как тратятся эти средства, указал Маск.

But it must be open source accounting, so the public sees precisely how the money is spent.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

Обещания Маска стали ответом на призыв директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бисли. В интервью CNN 26 октября он призвал миллиардеров действовать. Именно $6 млрд помогут 42 млн человек не умереть от голода, отметил Бисли.

В декабре прошлого года Бисли предупреждал, что в 2021 году человечеству грозит тяжелейший гуманитарный кризис, от голода может умереть 270 млн человек. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что из-за пандемии количество людей, находящихся на грани голода, может увеличиться на 130 млн.

Контекст:

Состояние Маска 29 октября достигло $300 млрд. За сутки он разбогател на $9,79 млрд, а с начала года – на $132 млрд. Forbes оценивало его состояние в $283,8 млрд.

25 октября рыночная стоимость американской компании Tesla Inc. Маска после получения крупного заказа от фирмы по аренде автомобилей Hertz превысила $1 трлн.

Аналитик финансовой компании Morgan Stanley Адам Джонас считает, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может стать первым в мире триллионером.

—