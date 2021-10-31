 

Маск заявил о готовности продать акции Tesla, чтобы спасти мир от голода

31.10.2021, 22:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Если Всемирная продовольственная программа сможет объяснить, как $6 млрд смогут решить проблему голода в мире, я тут же продам акции Tesla”, – пообещал бизнесмен.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how * 6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

Финансовая отчетность должна быть открыта, чтобы общественность видела, как тратятся эти средства, указал Маск.

But it must be open source accounting, so the public sees precisely how the money is spent.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

Обещания Маска стали ответом на призыв директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бисли. В интервью CNN 26 октября он призвал миллиардеров действовать. Именно $6 млрд помогут 42 млн человек не умереть от голода, отметил Бисли.

В декабре прошлого года Бисли предупреждал, что в 2021 году человечеству грозит тяжелейший гуманитарный кризис, от голода может умереть 270 млн человек. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что из-за пандемии количество людей, находящихся на грани голода, может увеличиться на 130 млн.

Контекст:

Состояние Маска 29 октября достигло $300 млрд. За сутки он разбогател на $9,79 млрд, а с начала года – на $132 млрд. Forbes оценивало его состояние в $283,8 млрд.

25 октября рыночная стоимость американской компании Tesla Inc. Маска после получения крупного заказа от фирмы по аренде автомобилей Hertz превысила $1 трлн.

Аналитик финансовой компании Morgan Stanley Адам Джонас считает, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может стать первым в мире триллионером.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.06 / Чехия победила Нидерланды на ЧЕ-2020 и прошла в четвертьфинал

02.01 / Цена биткоина обновила исторический максимум

27.06 / В Белоруссии оценили влияние санкций Запада на экономику

03.03 / Играя словами, Псаки скрывает сходство Байдена и Трампа

26.11 / Вильфанд рассказал, как назвать надвигающийся на Москву циклон своим именем

12.12 / Всероссийский правовой диктант прошел в онлайн-режиме в Москве

09.04 / Захарова рассказала о сочиняемых США небылицах про содержание Навального

04.07 / МХАТ ответил Дорониной в открытом письме

17.11 / Суд отменил заочный арест Януковича, Санду победила на выборах президента Молдовы. Главное за день

15.03 / Kia представила свой первый электромобиль EV6 2022 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика