 

“Никто почему-то не объясняет борозду на шее”. Нардеп Скороход заявила, что Полякова убили

31.10.2021, 22:16, Новости дня
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“Я еще раз хочу повторить, что Антона Полякова убили. И никто почему-то не объясняет борозду на шее от удушия, которая у него была. Я ее лично видела в тот день, когда приехала в морг в Киеве. И я ее видела в Чернигове. Рассказывать про цепочку какую-то чушь можно только людям, которые ничего не понимают в этом”, – сказала Скороход.

Она уверена, что это след от удушения.

Нардеп заявила, что они с Поляковым собирались пожениться.

“Он был разведен, так же, как и я. Я могу вам дать решение суда о разводе. Это был мой подарок. Мы оба были в разводе и нас ничто не связывало с бывшими семьями”, – уточнила она.

По ее словам, правоохранители не допрашивали ее, а личные вещи погибшего не осматривали. 

“Меня только опросили перед моргом, но я была в таком состоянии, что мягко говоря, там опрашивать было нечего. Но допроса, о котором говорит [заместитель министра внутренних дел Евгений] Енин, не было. Хотя я на это готова, и даже готова сделать это публично, если понадобится”, – подчеркнула Скороход.

Она добавила, что никогда не говорила, что Поляков умер своей смертью. 

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”. 11 октября его похоронили в Чернигове.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. 

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но склонялись правоохранители к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. Во время осмотра тела нардепа нашли наличные деньги и два катетера с веществом бурого цвета. 

Позднее в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты обнаружили в организме погибшего алкоголь и метадон, а также димедрол. “Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть”, – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, помощником нардепа из группы “За майбутнє” Анны Скороход Русланом Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали.

В полиции сообщали, что Поляков жил со Скороход и накануне смерти поссорился с ней. 14 октября стало известно, что Скороход допросили по делу о смерти Полякова. 

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, говорят в МВД. 

13 октября были обнародованы записи с боди-камер правоохранителей, которые остановили такси, а также видео с камер наблюдения. Видео, которое есть в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что Поляков покидал ресторан “внешне абсолютно в здоровом состоянии”, заявлял Енин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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