 

В США назвали тему тайных переговоров между Белым домом и Кремлем

31.10.2021, 22:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБелый дом и Кремль проводят переговоры по кибербезопасности, РФ переданы имена преступников, якобы орудующих с территории страны, сообщили источники газеты New York Times в американской администрации.

«Советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нюбергер участвовала в серии необъявленных виртуальных встреч со своим коллегой из Кремля», – приводит сообщение издания РИА «Новости».

Газета сообщает, что несколько недель назад США выдали РФ имена и другие детали о нескольких хакерах, «активно устраивающих атаки на США».

«Один чиновник сказал, что США рассчитывают увидеть, чтобы по результатам переданной информации были произведены аресты, в качестве теста, серьезно ли (президент РФ Владимир) Путин говорил о том, что будет помогать борьбе с киребпреступлениями и вымогательствами», – пишет издание.

Ранее заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в Белом доме заявила, что американо-российские консультации в сфере кибербезопасности продолжаются, президент США Джо Байден рассчитывает на результаты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на конференции по новым технологиям и вопросам безопасности в Вашингтоне призвал к выработке стандартов ответственного поведения в киберпространстве и выстраиванию практических мер доверия. Кроме того, он фактически обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников.

Напомним, президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».

При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».



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