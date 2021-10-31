Эрдоган заявил о позитивном подходе Байдена к продаже F-16

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме, что увидел его позитивный подход по вопросу поставок Анкаре истребителей F-16.

«Есть деньги, которые мы должны получить за F-35. На повестку вышла тема с F-16 – новые самолеты или их модернизация. Мы увидели позитивный подход у Байдена к этому вопросу. Наши главы минобороны ведут этот процесс», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что передал Байдену «огорчение» по поводу поставок США вооружения силам самообороны сирийских курдов, а также выразил надежду, «что в дальнейшем этот процесс так продолжаться не будет».

Ранее Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, связанные с отношениями РФ и Турции. В Белом доме заявили, что Байден на встрече с Эрдоганом выразил обеспокоенность приобретением Турцией российских систем С-400.

Напомним, Эрдоган заявил, что главной темой предстоящих переговоров с американским коллегой Джо Байденом на климатической конференции в Глазго станет ситуация с истребителями пятого поколения F-35.