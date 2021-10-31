 

После массового отравления россиян задержаны сотрудники отеля в Хургаде

31.10.2021, 22:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗадержаны сотрудники четырехзвездного отеля курортного города Хургада, где произошло массовое отравление российских туристов, сообщила генпрокуратура Египта.

Как сообщили в генпрокуратуре, были допрошены «шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле». Они «отрицают обвинения в свой адрес». Генпрокуратура «задержала их и поручила полиции провести проверку».

Генпрокуратура заявила, что госпитализированы 29 туристов из России, 14 туристов из Эстонии, а также четверо из Чехии. Образцы еды и напитков забрали для проведения анализов. Опрошены пострадавшие и другие постояльцы, а также медики, передает РИА «Новости».

Напомним, в Египете произошло массовое отравление российских туристов, большинство пострадавших – дети. По распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок. Директор отеля отстранен от работы на три месяца.



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