Продлить молодость на долгие годы: как при помощи обрядов раскрыть свою женскую силу и привлекательность

В мире, где социальные роли перемешались, где женщине приходится работать в опасных, традиционно мужских, сферах, очень сложно сохранять женственность. А меж тем, практикующие эзотерики уверены, что женская энергетика гораздо сильнее мужской, научившись ею пользоваться, раскрыв в себе женскую силу, вы многого сможете добиться. Давайте узнаем, как стать женственной.

Что такое женская энергетика

Быть женщиной – значит, ухаживать за собой, получать удовольствие от жизни, уметь создавать уют и улучшать настроение одним только своим появлением. Женщина добра и сострадательна, любит наслаждения, но всегда старается оставаться честной и справедливой. Ей присущи радости материнства, умение поддерживать свое тело в прекрасном состоянии. Она не мешает мужчине проявлять свою мужскую сущность, но при этом подчиняться и унижаться не готова.

Возможна ли работа над собой

Многих интересует, как раскрыть в себе женскую силу и привлекательность, возможно ли развить в себе женскую энергетику? Ведь мы вынуждены жить в мужском мире. Работодателю нет никакого дела до вашего пола, ему главное, чтобы задачи были выполнены точно в срок. В итоге причиняется ущерб природной женственности, даже самой психике женщины, которая становится несчастной, постепенно утрачивает свою привлекательность.

В чем проявляется женственность? Ее суть – создание и поддержание семейных отношений. Если уровень женской энергетики будет менее 70%, девушка не сможет стать хорошей женой или матерью. Именно поэтому она должна работать над собой. Очень важно понимать, что женщина вынуждена работать, но карьера должна восприниматься скорее как хобби. А основная цель – создание семьи.

Как работать над собой

Чтобы активизировать женскую энергию, нужно снизить воздействие Марса и усилить – Венеры. Именно эта планета делает представительниц прекрасного пола чувственными, утонченными. Предлагаем несложный обряд «Нимфа», который поможет обрести необходимые качества, стать более привлекательной, уверенной в себе. Для реализации потребуется только морская соль.

Проводить магический ритуал следует дважды. Если луна убывает, вы сможете избавиться от недостатков. Если же растет – разбудите женское начало, станете более желанной.

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После заката в фазе убывающей луны проводится ритуал с солевым скрабом. Сначала готовят смесь из 2 ст.л. лимонного сока, 5 ст.л. соли, 1 ложки оливкового масла. Приняв ванну, нанесите на тело эту смесь, оставьте ее на 10 минут.

Проведите массаж проблемных участков, произнося магический текст:

Солью морской изъяны убираю, красоту и молодость себе возвращаю. Гладкое тело здоровьем сияет, меня без изъянов соль оставляет.

В фазе растущей луны проводится аналогичный ритуал, однако в скраб следует добавить пару капель масла чайного дерева. Слова во время процедуры произносят такие:

Красоту себе возвращаю, женственность и обаяние пробуждаю.

Древние ритуалы для раскрытия женской силы

В заключение предлагаем ознакомиться с некоторыми действенными ритуалами. Например, в Древнем Египте, по преданиям, богиня Менкерот, обладательница львиной головы, каждое утро поднимала солнце над головой, отчего заслужила прозвище «мать солнца». Современная леди может последовать ее примеру. Представьте себя гордой львицей, примите позу на четвереньках, вытянув руки с упором на ладони. Прогнитесь, откиньте голову назад. После этого скруглите спину, прижав подбородок к груди. Повторите 10 раз.

Еще один действенный ритуал связан с главным ночным светилом – луной. В полнолуние поставьте на окно зеркало таким образом, чтобы луна в нем отражалась. После этого каждый день на протяжении недели смотритесь в это энергетически заряженное зеркало и будете чувствовать себя более женственно и привлекательно.

Старые деревья, как мы все знаем, населены лесными духами. Особенно много их там, где находятся целебные источники. Береза – воплощение женского начала. Для защиты от сглаза женщины распускали волосы, после чего пролезали между двумя сросшимися березами.