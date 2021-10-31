 

Виной всему опубликованный снимок ребенка: новые подробности разлада между Зейном Маликом и Джиджи Хадид

31.10.2021, 21:38, Разное
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Они расставались, а потом сошлись снова. Экс-солист группы One Direction Зейн Малик и супермодель Джиджи Хадид долгое время скрывали новость о скором пополнении в семействе. Когда у них родилась дочь Хай, они не захотели показывать малышку в соцсетях, пытаясь максимально защитить частную жизнь дочери. Поклонники были обескуражены, хотя понимали желание родителей.

Кто в доме хозяин?

Сегодня уже точно можно сказать, что разлад в отношениях начался именно после рождения ребенка. Пытаясь уберечь дочь от публичности, Малик сразу предупредил, что не хочет выкладывать в соцсетях посты с ее изображением. Хадид с этим согласилась, а вот ее мама Иоланда этого понять не смогла. Она выложила фото с ребенком, чем вызвала негодование Малика.

Не слишком ли серьезно Зейн относится к вопросу охраны частной жизни своей полугодовалой дочери? Иоланда говорит, что не понимает, в чем проблема. Более того, недавно стало известно, что она пострадала от домашнего насилия – певец ударил ее и затолкал в шкаф. Поводом стало то, что она опубликовала в соцсетях свой снимок, на котором была и малышка. После инцидента женщина срочно снимок удалила.

Учитывая, с каким трепетом Зейн Малик всегда относился к собственному ребенку, заявление его тещи не кажется преувеличенным. Фанаты обеспокоены, как этот конфликт отразится на отношениях самих Зейна и Джиджи. Инсайдер говорит, что после конфликта Малика с тещей восстановление его отношений с Джиджи под вопросом.



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