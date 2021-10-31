 

“Жизнь стала ярче”. Экс-нардеп Парасюк стал отцом

31.10.2021, 21:22, Новости дня
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“Эмоции переполняют уже второй день. Хочется на весь мир делиться своей радостью – я стал папой! Мы стали родителями! Это невероятное чувство! Жизнь стала еще ярче!” – написал он.

Экс-нардеп добавил, что у него родился сын.

“Боже, дай ума и силы воспитать правильно сына! Пусть он будет добрым и сознательным человеком!” – отметил Парасюк.

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Публикация от Володимир Парасюк (@parasiuk87)

Контекст:

Парасюк родился у 1987 году в селе Майдан Жолковского района Львовской области. Учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, но не окончил его.

Был активным участником Революции достоинства. В 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, был командиром 4-й роты батальона “Днепр-1”.

В 2014 году был избран в Раду в округе №122 во Львовской области, за него отдали голоса 56,56% избирателей. На выборах в 2019 году планировал баллотироваться на этом же округе, но ЦИК его не зарегистрировал.

Парасюк женился в июне этого года, но публично свою свадьбу не афишировал. СМИ писали, что его избранницей стала львовянка Ирина Бойко – владелица ивент-агентства, которое занимается организацией свадеб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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