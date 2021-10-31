На Донбассе украинский военный получил боевое ранение – штаб ООС

“Вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов разных систем. В районе Светлодарска [Донецкой области] и Новоалександровки оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм”, – отметили в штабе.

В районе Золотого Луганской области боевики применили минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

“В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно “Орлан-10″, с пересечением линии столкновения”, – сообщили в ВСУ.

В результате обстрелов украинский военнослужащий получил боевую травму. Ему оказали помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военного оценили как удовлетворительное.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

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